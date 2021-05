Michael har altid været glad for dyr

Michael Christensen har en meget stor nyttehave, som han er glad for at gå og pusle i. Foto: Bodil Pinholt

Ringsted - 26. maj 2021

Fødselar: Michael Christensen, Benløse, har altid været glad for dyr. Som dreng var det især køer, han interesserede sig for, og det har siden taget en drejning i retning af kaniner og fjerkræ.

Den 1. juni fylder Michael Christensen 70 år, og han kan kigge tilbage på en aktiv tilværelse, hvor dyrene og foreningslivet har fyldt en del.

Michael Christensen, der er ud af en søskendeflok på syv, er født og opvokset i Benløse. Hans farfar var landmand i Mulstrup, og det har nok været med til at skærpe Michael Christensens interesse for køer.

Da han gik i skole, arbejdede han i sin fritid på en gård i gammel Benløse. Han var blandt andet med til at passe dyr, høste og køre roer ind. Når fodermesteren havde fri, var Michael Christensen med til at malke.

Han fik en skilling engang imellem for at hjælpe, og så fik han kaffe og kage hver dag.

- Jeg elskede det. Jeg havde dårlig tid til at gå i skole, husker Michael Christensen.

Han tilbragte også sommerferier hos sin farbror i Alsted, der havde et landbrug.

- Der var jeg med til at malke geder, køre roer og var med ude at hente mælk. Da sad jeg på gummivognen, husker Michael Christensen.

Han var glad for livet på landet og er i dag ked af at se, at landbruget har udviklet sig til store fabrikker.

- De gode gamle tider kommer ikke tilbage igen, erkender Michael Christensen.

Michael Christensen ville gerne være landmand, men da han gik ud af skolen efter 8. klasse blev han arbejdsdreng på Ringsted Trådvarefabrik for at tjene penge.

Som18-årig blev han jord og beton arbejder i København. Han var med til at bygge broer i Hillerød. Dengang foregik arbejdet manuelt, hvor man bar jern. Han var med i et sjak på fire. Han husker de især de kolde vintre, hvor det var 10-15 graders frost.

- Vi startede med en varm porter, fordi det var koldt at stå på broen, mindes Michael Christensen.

Efter en årrække som jord- og betonarbejder, kom Michael Christensen ind at grave kobberrør ned på Frederiksberg til vand og gas. Det foregik også per håndkraft, og det var hårdt arbejde.

Sidste i 1970'erne kom Micheal Christensen ind på Søndermark Kirkegård på Frederiksberg. Han begyndte som graver, og det var også hårdt arbejde, for der skulle graves med håndkraft. Ved en almindelig grav, skulle hullet være 1,60 meter dybt, og 2,40 meter hvis en kiste, skulle ned oven på en anden. Efter et år som graver, blev Michael Christensen tillært gartner, og det har han været glad for.

- Det var en rigtig god arbejdsplads. Der var et kammeratskab dengang, fortæller Michael Christensen.

Han stoppede efter 32 år på kirkegården og gik på efterløn som 60-årig.

- Jeg har flakket nogle kilometer, siger Michael Christensen, der stadig bor i Benløse.

Selv om Michael Christensen har haft hårdt arbejde og har haft meget transport, så har han også været meget aktiv i sin fritid.

Hans store interesse er racekaniner, og han har cirka 80 kaniner tillige med 40 høns og 25 raceduer. Han er desuden meget aktiv i foreningslivet og er med i bestyrelserne for Midt- og Vestsjællands Kaninavlerforening. Vædderklubben, Sølvklubben og Sorø Fjerkræklub.

- Jeg kan godt lide at komme ud blandt andre mennesker, siger Michael Christensen.

Foruden alle dyrene i staldene, så har Michael Christensen stor køkkenhave, som han er glad for. Han er stort set selvforsynende med grøntsager, og køkkenhaven dyrkes økologisk. Han har ingen græsplæne, for han vil hellere have urtehave at gå at pusle med.

Derudover er Michael Christensen medlem af Socialdemokratiet, som han er meget engageret i.

- Jeg arbejder meget for Socialdemokratiet. Vi har en god forening i Ringsted, siger Michael Christensen.

Han har været medlem siden han var 18 år. Efter han er gået på efterløn møder han op til alle arrangementer og hjælper til op til kommunalvalget og ved andre arrangementer.

Den rundt dag markerer Michael Christensen under private former.