Michael har altid interesseret sig for kaniner

23. september 2020

Af Bodil Pinholt

Kaniner har altid været den store interesse for Micheal Christensen, Benløse. Han har her den 28. september været medlem af Danmarks Kaninavler Forening i 50 år, og han har udstillet kaniner i alle 50 år.

- Kaniner er en dejlig hobby. De er kønne at se på, de er sjove og spændende at have med at gøre og kaniner smager fortræffeligt, oplyser Michael Christensen.

Michael Christensen har haft med kaniner at gøre så længe han kan huske. Den første kanin fik han som otte årig. Det var en fransk vædder, som han fik gratis af en mand, han hjalp med at rense kaninbure. Han tjente krone ved at rense burene.

På en udstilling på Postgården købte Michael Christensen en kanin af racen hvid land. Den gemte han hjemme i kartoffelkælderen, for han havde ikke fået lov af sine forældre at have kanin. Efter at have holdt den skjult et par dage, måtte han gå til bekendelse overfor forældrene.

Senere blev Michael Christensen medlem at både Vædderklubben og Sportsavlerklubben. Dengang blev der udloddet tre kaniner af racen lille sølv, vildtgrå til nye medlemmer. Michael Christensen vandt en af kaninerne, en hun, som senere fik otte unger. Hunkaninen blev udstillet på dyrskuet i Ringsted og vandt både ærespræmie og vandrepokal. Sølvkaniner har altid været han favorit.

70 kaniner

I Michael Christensen stald ved hjemmet på Benløse Skel er der cirka 70 kaniner. Der er fire racer, fuchs hvid, sølv, fransk vædder og lille dværg check.

Michael Christensen har deltaget med kaniner på et hav af udstillinger, og det er blevet til mange præmier og ærespræmier gennem årene.

Hun kaninerne får to kuld unger om året. De bedste bliver taget fra til udstillinger. De kan bruges til udstillinger i to år.

- Så bliver de gråhåret lige som os andre, siger Michael Christensen.

Det er naturligvis nødvendigt at holde bestanden lidt nede, og derfor bliver nogle af kaninerne slagtet og ender på middagsbordet hos Michael Christensen. Han synes det er en skam, at der ikke er flere danskere, som spiser kaniner.

I gamle dage sendte han kaniner til slagtning på Ringsted Fjerkræsslagteri. I dag slagter han selv.

Organisationsmand

Sideløbende med kaninavl har Michael Christensen været meget engageret i foreningsarbejdet i 45 år.

Han har i mange år siddet i Roskilde Dyrskuets udstillingsudvalg, han har været formand for Sorø Kredsens Kaninavlerforening, næstformand i Slagelse Kaninavler Forening. Han har været formand for Sportsavler Klubben en del år, formand for Sølv Tan Klubben og formand for Midt- og Vestsjællands Kaniner og formand for sommerudstillingen i Benløse.

Gennem de seneste 40 år har Michael Christensen lagt hus til sommerudstillingen. Den blev imidlertid aflyst i år grundet corona.

Af de mange udstillinger, som Michael Christensen har været med til at arrangere er Aktiv Fritid, der kørte over en længere årrække i Ringsted. Her var tilstrømningen så stor, at det kneb med parkeringspladserne ved Ringsted Sportcenter. Et år var der 7000 besøgende. Dommerne kom og bedømte dyrene om natten, for de kunne ikke komme til, når publikum var der.

Michael Christensen har også en gang arrangeret udstilling på Benløse Kro - i festsalen, hvor der var 100 kaniner udstillet.

I gamle dage måtte man udstille på skoler og kunne leje forsamlingshuse til udstillinger. Det kan man ikke mere.

Kaninhop

Danmarks Kaninavler Forening har mellem 1000 og 1200 medlemmer. En del interesserer sig, som Michael Christensen, for avlsarbejdet. Der er også en del medlemmer, især unge, der er med på grund af kaninhop.

På trods af aflyste arrangementer med kaniner her i forår og sommer, så har foreningen fået 37 nye medlemmer på landsplan her i år.

- Jeg tror vi har fået flere med på grund af corona, siger Michael Christensen.

Gammeldags kaninavler

At have 70 kaniner i stald, en stor flok høns og duer kræver naturligvis en masse arbejde. Michael Christensen, der i dag er pensionist tænker på at drosle lidt ned på bestanden af kaniner, men han vil blive ved med, så længe helbredet kan holde til det.

Mens han var på arbejdsmarkedet, stod han op om morgenen klokken 3.45 for at fodre dyrene, inden han cyklede til stationen og steg på toget til København kvart i fem. Når han kom hjem igen, skulle der atter fodres.

- Jeg har aldrig holdt ferie. Det eneste jeg har været af sted til er udstillinger i Tyskland, der strækker sig over tre dage. Så har jeg fodermester på, fortæller Michael Christensen.

Michael Christensen betegner sig selv som en lidt gammeldags kaninavler, for han bruger samme fodermetoder, som han lærte af de gamle kaninavlere i sine drengeår. Han fodrer med græs, som han slår med le. Desuden har han gulerødder, roer og fodemarvkål. Han dyrke det selv, men har ikke nok til hele året, så kaninerne får også foderpiller.

Afgrøderne bliver gødet med dyrenes efterladenskaber, så det er rent økologisk.