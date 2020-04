Michael Brockenhuus-Schack fylder 60 år

Cand.agro., civiløkonom, ejer af land- og skovbrugsejendommen Giesegaard og bestyrelsesfor- mand i Realdania, Michael Brockenhuus-Schack, fylder 60 år mandag 20. april.

Efter studentereksamen gennemførte Michael Brockenhuus-Schack en landbrugsuddannelse i 1980, og derefter førte hans interesse for økonomi ham til Handelshøjskolen i København, hvor han blev færdig som civiløkonom (HA) i 1983.

Han uddannede sig videre til agronom på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), mens han sideløbende arbejdede som studen- termedhjælp i Danske Bank.

Efter endt uddannelse fik han job i banken i perioden 1988-1995 og var fra 1993 afdelingsdirektør.

Herefter kaldte landbruget dog igen, og han flyttede sit arbejdsliv hjem til Giesegaard ved Ring- sted, hvor han sammen med faderen Niels Brockenhuus-Schack gik i gang med et generations- skifte.

Siden 1995 har Michael Brockenhuus-Schack drevet Giesegaard, der sammen med Juellund har været i familiens eje siden 1736.

Sideløbende med arbejdet på Giesegaard har Michael Brockenhuus-Schack helt fra starten af sin karriere været aktiv i en lang række organisationer og foreninger.

Det gælder ikke mindst landbrugets interesseorganisationer, hvor han bl.a. 2009-2011 var medlem af præsidiet i COPA og viceformand for Dansk Landbrug 2007-2009.

Han har også været medlem af Det Miljøøkono- miske Råd, Det Økonomiske Råd og en række andre tilsvarende råd.

Da de fleste af landbrugets organisationer i 2009 blev samlet i Landbrug & Fødevarer, blev Michael Brockenhuus-Schack valgt til den nye organisations første formand.

Han bestred posten frem til 2011, hvor kræftsygdom tvang ham til at træde tilbage fra såvel formandsposten i Land- brug & Fødevarer som en række hverv i tilknytning hertil.

Dog har han siden 2010 varetaget hvervet som formand for Promilleafgiftsfonden for landbrug.

I Landbrug & Fødevarer var han meget optaget af erhvervets alliance med resten af samfundet baseret på den grundlæggende tanke, at der skulle skabes en bredere forståelse for, at hele erhvervet er en del af løsningen på en række store samfundsudfordringer.

I 2003 blev Michael Brockenhuus-Schack valgt ind i Realdanias repræsentantskab.

I 2006 blev han medlem af bestyrelsen, og syv år senere i 2013 blev han formand for bestyrelsen i den filan- tropiske forening.

I hans formandstid har foreningen lagt en række nye strategier for både inve- stering og det filantropiske arbejde, men som noget nyt også en foreningsstrategi med fokus på de ca. 165.000 medlemmer.

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård, siger om Michael Brockenhuus-Schack som bestyrelsesformand:

- Michael har været en helt central del i videreudviklingen af Realdania og er med sin meget be- tydelige forenings- og organisationserfaring en væsentlig drivkraft bag visionerne om at skabe en stadig mere levende medlemsforening. Han har altid fokus på, at Realdanias filantropiske

arbejde skal komme almenvellet til gode, at vi skaber effekt bredt i samfundet, og at vi prioriterer synlige indsatser i både de større byer og i de tyndere befolkede områder i hele Danmark.

Michael Brockenhuus-Schacks CV er langt, og både tillidshverv og titler er mange. Selv siger han ”landmand”, hvis han bliver spurgt, hvad han laver. Som han sagde til Landbrugsavisen, da han fyldte 50 år: ”Det er sådan, jeg føler det”.

Fødselsdagen holder han privat sammen med sin hustru Ulla Brockenhuus-Schack og parrets to voksne børn.