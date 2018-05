Mette Frederiksen fik en kold modtagelse

Mette Frederiksen talte blandt andet om, at det var respekt for den danske model, der gjorde, at hun havde valgt ikke at kommentere de netop afsluttede forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, mens de var i gang:

- Jeg har stor respekt for, at man kæmper for bedre vilkår, når der forhandles overenskomst. Ja, faktisk har jeg så stor respekt for danske lønmodtagere, at jeg som en af de få politikere har holdt min mund og ladet den danske model arbejde. Jeg vil have stærke fagforeninger. Fri forhandlingsret. Hvis Christiansborg skal bestemme løn, så kan man lige så godt lade være med at melde sig ind i en fagforening. Og så er det slut for dansk fagbevægelse. Jeg bliver nødt til at sige det direkte: Jeg er mere optaget af at kæmpe for danske lønmodtagere - også på den lange bane - end jeg er af socialdemokratiets meningsmålinger.