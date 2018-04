Se billedserie Politikerne er velkomne ved det årlige 1. maj arrangement på Torvet. Foto: Anders Ole Olsen

Mette Frederiksen er velkommen til 1. maj i Ringsted

Ringsted - 24. april 2018 kl. 14:59 Af Ulla Jensen

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er ikke ønsket som taler ved 1. maj i sin egen opstillingskreds i Aalborg. Men i Ringsted er hun meget velkommen. Det fastslår formand for LO Midtsjælland Per Flor, der også er formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Ringsted:

- Det kan jeg ikke se, hvorfor hun ikke skulle være. Folketingspolitikerne skal ud og møde folket, så folk får mulighed for at sige, hvad de mener direkte til dem. Hvis de ikke kommer ud, er de ikke en del af folket og isolerer sig derinde på Borgen. Jeg synes, det er en fordel, at de kommer, siger Per Flor til DAGBLADET Ringsted.

Mette Frederiksen er en af hovedtalerne ved 1. maj på Torvet i Ringsted. Ifølge programmet står hun ved mikrofonen fra klokken 12.50 til klokken 13.00.

Den socialdemokratiske formand og Socialdemokratiet har været kritiseret i forbindelse med den truende konflikt for offentligt ansatte.

Men det gør en forskel, at hun er uden for sin egen opstillingskreds, mener kredsformand for Socialpædagogerne Jan Vium, der skal være konferencier ved arrangementet på Torvet:

- Hun har jo ikke trådt nogen over tæerne her, og hun stiller ikke op i vores kreds. Ja, hun har kvajet sig ved at udtale sig om et regeringsindgreb til nogle journalister, i stedet for bare at holde sin mund, som politikerne bør gøre, men det kan vi godt leve med, lyder vurderingen.

For Per Flor er der ingen forskel på 1. maj i år kontra :

- Jeg kan ikke se, situationen er en anden end tidligere år. Jeg mener stadig, det giver god mening. Arbejdsgiverne har ret til at bruge våbenet, lockout. Det er en almindelig forhandlingsmulighed og et konfliktvåben, siger han.