Se billedserie Ringsted Byråd er i gang med at lægge budgettet for næste år ? onsdag afholdt de politikerchat på Facebook, hvor de gerne ville høre borgernes kommentarer til de konkrete forslag til budget 2022, som nu er i høring. De ville også gerne høre idéer til nye budgetforslag.

Mere vild natur, mindre administration og bedre plejehjemsmad: Politikerchat var populær

Ringsted - 22. maj 2021 kl. 07:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvad kan være forklaringen på, at administrationen er større i Ringsted?

Sådan indledte Facebook-bruger og Ringsted-borger Mads Nielsen onsdagens politikerchat, hvor 17 ud af Byrådets 21 medlemmer deltog henover halvandens time spørgetime om næste års budget.

Her var det alt lige fra administrationens størrelse over minimumsnormeringer i daginstitutioner til mere biodiversitet i grøftekanterne, der kom på bordet, inden forhandlingerne om næste års budget så småt går i gang.

Borgeren mente, at administration i Ringsted er langt større end i sammenlignelige kommuner, men de fleste byrådsmedlemmer ville gerne have påstanden konkretiseret yderligere. Som Torben Lollike (rad.) skrev:

- Jeg mener, at medarbejderne i administrationen alle laver et stykke forsvarligt arbejde og derfor synes jeg, at vi skal være meget mere konkrete og tale om, hvad det er, der skal spares væk i stedet for blot at tale om, at administrationen er for stor, skrev han, mens Britta Nielsen (SF) supplerede:

- Jeg mener, det er svært at sammenligne administrationsudgifter med andre kommuner. Meget kommer sikkert an på, hvor udgifterne ligger i regnskabet i den enkelte kommune.

Værd at kigge på De fleste borgerlige stemmer mente, at det var værd at kigge nærmere på administrationsudgifter - og borgmester Henrik Hvidesten (V) var sågar lige ved at komme med en indrømmelse:

- Vi sparer hvert år penge på administration ved at gøre ting smartere - f.eks. via digitalisering eller effektivisering af arbejdsgange. Men vi vælger også på nogle områder selv et højt niveau på »administrationskontoen«, når vi f.eks. sætter penge af i en social investeringsfond, skrev han og sluttede:

- Netop fordi vi har foretaget den slags valg, er vi i gang med at se på, om påstanden om, at vi har en dyrere administration end andre kommuner, faktisk er rigtig.

Mere vild natur Borgernes kritiske øjne var dog ikke kun rettet mod Rådhuset og administrationen, men også den omkringliggende natur. Borger Dorte Elle Ilsøe efterspurgte en prioritering af mere vild natur.

- Hvordan vil i gøre Ringsted til Danmarks Vildeste kommune? Hvilke nye initiativer kan vi som borgere forvente - og hvor mange midler vil i afsætte til opgaven?

Her forstummede de borgerlige stemmer helt, mens Enhedslisten og Radikale sang duet.

- Jeg tænker, at der kommer oplæg om at gøre endnu flere kommunale arealer »vilde« ved at så blomster og urter og ikke efterfølgende slå græs. Jeg vil også rigtig gerne have en dialog med virksomhederne, så flere af dem, går i gang med at drive deres arealer mere vildt, foreslog Torben Lollike (Rad.), mens Henrik Kjær (EL) istemte:

- Vi støtter naturparken, og vi sikrer, at de grønne organisationer bliver inddraget i arbejdet med naturparken. Og så vil vi gerne have mere økologi og flere bæredygtige byggematerialer overalt i kommunen.

Trafik og vej Når det gælder spørgetime, er vej og trafik et uundgåeligt emne. Således også til aftenens politikerchat. Borger Henrik Værum Høegh skrev:

- Jeg vil gerne spørge ind til budgettet for vores veje. Hvad skal der ske ved outlet-rundkørslen? Hvordan med hullerne i veje og cykelstier? Hvad gør man ved belægningen på torvet, som er glat som bare pokker på cykel?

Henrik Hvidesten (V) ville afsætte 2 mio. kroner yderligere i trafikhandlingsplanen, for med »byens vækst er der stigende pres på vejnettet i kommunen. Særligt omkring ringvejene er der behov for, at trafikafviklingen smidiggøres så ventetid i trafikken minimeres,« skrev han.

Kiwa Hoffmann ville høre, om Byrådet også havde minimumsnormeringer på dagsordenen - udover de penge, der selvfølgelig kommer fra Christiansborg.

- Det er rigtigt, at vi i første omgang ser, hvor langt de midler vi får fra staten rækker i forhold til minimumsnormeringer, men vi er i gang med at regne på, hvor meget Ringsted Kommune skal lægge oven i for at nå i mål - og i den forbindelse drøfter vi også, hvad det reelt set vil sige at have minimumsnormeringer, skrev Britta Nielsen (SF), inden Henrik Hvidesten (V) strittede imod kommunal medfinansering af flere hænder.

- Jeg synes faktisk, at det er rimeligt at dem, der lover noget, også finansierer deres løfter. Så når man stiller op til Folketinget med et program om at indføre minimumsnormeringer, så må man i min optik også som folketingsmedlem finde de midler, der skal til.

Derudover var det bl.a. plejehjemsmad, tiltrækning og fastholdelse af ressourcestærke borgere, handikapområdet og den uundgåelige skatteprocent i kommunen, der var omdrejningspunktet i politikerchatten, der med 245 kommentarer lukkede kl. 21 efter halvandens time debat.

Den kommentar, der affødte flest svar fra politikerne, var dog også den mest bidske:

- Jeg foreslår, det skal være ulønnet at sidde i byrådet, og at pengene skal tilbage i lommerne på borgerne.

Politikerne blev dog reddet på målstregen af en anden borger.

- Jeg synes, de er hver en krone værd, da det ikke er et »job«, man kommer sovende til.