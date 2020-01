Mere fællesskab og frivillighed

Man fandt ud af, at der er grundlag for at gøre mere for fællesskabet i afdelingen, og at 21 procent af de adspurgte beboere er interesseret i at blive frivillig i lokalområdet.

- Jeg er rigtig glad for at høre, at så mange ønsker at tage aktiv del i boligafdelingen. Fællesskabet i en afdeling er vigtig. Det at lære sine naboer bedre at kende, løser mange sociale udfordringer. Det er let at have forestillinger om andre, når man ikke kender hinanden. Når man mødes, til eksempelvis fællesspisning, lærer man nye mennesker at kende, man udvider sin horisont og føler også mere ejerskab for sin afdeling, udtaler Sabawon Ghazi, bestyrelsesformand i Sønderpark.