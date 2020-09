Valgmødet er flyttet til Sct. Bendts Kirke. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Menighedsrådsvalg bliver mere demokratisk

Ringsted - 12. september 2020 kl. 15:49

Der er ikke udsigt til rivegilde, når der på tirsdag er menighedsrådsvalg i alle landets sogne. I hvert fald ikke i Ringsted Sogn.

- Det tror, jeg ikke der er. Der er ikke nogen aktuelle konflikter, der gør, at der skulle komme flere lister, siger formand for Ringsted Sogns menighedsråd Per Rasmussen og tilføjer:

- Sidst (for fire år side, red.) kom der kun den ene liste.

Sognet er med sine 17.697 indbyggere er det største sogn i Ringsted Kommune. Der har tidligere været store konflikter, og det har ind imellem givet store avisoverskrifter, lige som der har tidligere været opstillet flere lister.

Men de sidste fire år har tilsyneladende været uden store dramaer.

I år er der dog sket ændringer i valgprocessen.

Ny lov om afstemning

- Det er første gang, vi har valg efter den nye lov. Dem, der stiller op til menighedsrådet, skal vælges af de fremmødte, siger Per Rasmussen.

En ny lov betyder nemlig, at de opstillede kandidater skal vælges på demokratisk vis, uanset om der er rift om pladserne eller ej. Tidligere skulle man kun stemme om kandidaterne, hvis der var kampvalg.

Det er altså ikke nok at melde sig på banen, og når listen så er fuld, findes der et menighedsråd.

- Jeg synes, det er godt. Det er mere demokratisk. I praksis er forskellen ikke så stor. Men nu er der da lovlige rammer, siger formanden.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke kan dukke en alternativ liste op. Efter valget på tirsdag er der fire uger, hvor en ny liste med andre navne kan se dagens lys. Det kræver dog 15 stillere, en for hver plads i rådet.

Hvis en eller flere alternative lister viser sig, skal der afholdes et »rigtigt« valg med stemmebokse opstillet i sognegården. Det sker den tredje tirsdag i november, altså den 17. november.

Valg af 15 kandidater

Mødet flyttes fra sognegården over i Sct. Bendts Kirke på grund af corona.

- På tirsdag kommer der til at ske det, at jeg indleder med at berette lidt om, hvad menighedsrådet har lavet og hvordan det fungerer. Derefter stiller kandidaterne op. Nogle har på forhånd sagt, at de vil stille op, andre findes på aftenen. Derefter er der debat og spørgsmål. Til sidst bliver der udleveret stemmesedler, og så stemmer man, fortæller Per Rasmussen.

Ved indgangen tjekker kordegnen de fremmødtes navne, og at de er indbyggere i sognet eller er sognebåndsløsere.

Der skal vælges 15 kandidater til menighedsrådet. Derefter vælges et endnu ukendt antal suppleanter. Det er lidt usikkert, om der skal vælges et bestemt antal. Det er man ved at undersøge.

Valgforsamlingen, som det kaldes, når der afholdes valg, afholdes alle steder på tirsdag den 15. september. Mødet begynder i Ringsted Sogn klokken 19.