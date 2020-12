Hanne Hyldgaard opfordrer borgerne i Ringsted Kommune til at blive væk fra julegudstjenesterne for at mindske risikoen for spredning af coronavirus. Hun bliver hjemme sammen med sin mand Oluf Petersen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Menighedsrådsmedlem i opråb: Luk kirkerne inden jul

- Det bliver svært at nå at spritte af og holde de mange forholdsregler. Jeg synes risikoen for at bringe coronasmitte videre er for stor. Vi kan ikke være det bekendt over for vores plejepersonale på sygehusene. De er dødtrætte og har brug for at vi alle hjælper til med at mindske smittespredningen, siger Hanne Hyldgaard til DAGBLADET.