Menighedsrådets første opgave bliver at finde ny sognechef

Efter fem år i stolen som adm. chef i Ringsted Sogn, har han nemlig opsagt sin stilling for at gå pension i udgangen af januar næste år.

- Tiden er ved at være inde til at gå fra en stilling, jeg ellers har holdt meget af at bestride, siger han.

Nyt menighedsråd begynder 29. november

Der kom ingen konkurrerende bud på nye medlemmer til menighedsrådet i Ringsted Sogn, end dem fandt til menighedsrådsvalget den 15. september, der blev afholdt efter nye, mere demokratiske valgregler.

Det vil sige, at alle 15 medlemmer af menighedsrådet skulle stemmes ind, uanset hvor meget eller lidt rift, der var om pladserne.

Efter Ringsted Sogn lukkede for muligheden for at indsende en alternativ liste den 13. oktober, betyder det således, at årets menighedsrådsvalg officielt er afsluttet.

Det nye menighedsråd konstituerer sig i midten af november og har officielt første arbejdsdag den 29. november, hvor man – ifølge Henning Simoni – nok først skal kigge på sognets organisation.