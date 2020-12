Sognepræst Lars Storm Kristensen og medlem af menighedsrådet Dorte Elle Ilsøe er her på vej ud med julelys og salmeblad. Privatfoto

Menighedsråd opfordrer til fælles julehygge på afstand

Ringsted - 21. december 2020 kl. 09:00

Julens budskab om nærvær og sammenhold er udfordret i denne tid. I Jystrup og Valsølille kirke har man valgt at dele salmer og julelys ud til alle i sognene. Så kan folk alligevel være med til at fejre julens budskab - sammen, hver for sig.

Når kirkeklokkerne ringer til den traditionelle julegudstjeneste i år, vil der kun være få pladser i kirken - og derfor bliver intet som det plejer. Det har gjort kreativiteten og behovet for at skabe en anderledes julefejring så meget større - og i Jystrup og Valsølille kirke har man valgt at gribe begivenheden an på en ny måde.

- Alle i sognene har fået et julelys, en julehilsen og et salmeblad i deres postkasse, fortæller sognepræst Lars Storm Kristensen i en pressemeddelelse.

Han har selv sammen med medlemmer af menighedsrådet taget turen rundt til de godt 600 postkasser.

- Når vi ringer med kirkeklokkerne klokken 15 på juleaftensdag, kan folk tænde julelyset samtidig med os. De kan følge julegudstjenesten via Facebook, synge med på salmerne og høre Juleevangeliet, forklarer sognepræsten.

Menighedsrådet valgte at tænke i andre baner, da det blev klart, at vi ikke kunne samles, som vi plejer til julegudstjeneste. Johannes skriver i første kapitel i sit evangelium, at »lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke« og dermed opstod idéen om, at alle i sognet kunne tænde et julelys på samme tid juleaften. Lidt som man gør den 4. maj. Tanken blev grebet og gjort til virkelighed med hjælp fra mange gode kræfter i hele sognet, i løbet af ganske kort tid.

Det er rart at mærke, hvordan folk glædes over initiativet, siger menighedsrådsformand Thomas Mikkelsen.

Trods den gode opbakning håber han dog, at næste års julefejring bliver mere traditionel.

- Vi savner alle sammen nærvær og fællesskab. På denne måde kan vi imidlertid alligevel dele lyset og dets budskab - og jeg håber vi mærker julestemningen gennem ruder og mure, når vi følger gudstjenesten online, mens den foregår i virkeligheden, påpeger han.