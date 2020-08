Medlemmer indstillet til kunstråd

Seks personer er nu indstillet til at skulle løfte samtidskunsten i offentlige rum og bygninger i Ringsted.

Ligesom der typisk er mange forskellige paletter i et kunstværk, er det også mange forskellige personer, der formentlig kommer til at præge kunsten i Ringsted fremover.

Tirsdag sidste uge indstillede Kultur- og Fritidsudvalget således seks personer med hver sin baggrund til billedkunstrådet, der for henholdsvis 250.000 kroner og 300.000 kroner skal fremme samtidskunsten i offentlige rum og anlægsbyggerier i Ringsted.

Billedkunstrådet kommer til at bestå af i alt seks medlemmer med enten kunstfaglig, kommunal og uvildig baggrund.

Som repræsentant for det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune er billedkunstner Nanna Riis Andersen indstillet med Jonas Palm som stedfortræder.

Som repræsentant for det regionale kulturmiljø er kunstner Johanne Skovbo Lasgaard med Mathilde Helnæs som stedfortræder indstillet til billedkunstrådet.

Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2011. Som hans stedfortræder for det nationale kunstmiljø er Christine Overvad Hansen, der arbejder som performance kunstner og billedhugger.

Det er ikke kun kunstnerne, der har fået pladser i billedkunstrådet, men også to menige borgere.

Her træder Kai Brorson fra Ørslev og Steffen Gray fra Ringsted ind i billedet, mens Birthe Vogelsang fra Benløse og Anders Rix fra Ringsted er stedfortrædere.

Det er således centerchefen for Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenteret, i nuværende stund Mads Stougård Kristiansen, der får en stemme i Billedkunstrådet, mens centerchef for Vej og Ejendom, nu Ivar Sande, er stedfortræder.

Tilfreds udvalgsformand

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave (DF) glæder sig over indstillingen, der betyder, at rådet snart kan begynde sit virke.