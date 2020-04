- Når vi melder ud, som vi gør i sidste uge, så skyldes det, at vores tests viser, at internet og TV er oppe at køre i alle 57 områder i Ringsted. Vi har så efterfølgende set, at der er omkring 200 modems, der ikke er online. Dem koncentrerer vi os om nu, siger Robert Vingaa.

Medlemmer forstår ikke udmelding fra antenneforening

I DAGBLADET i sidste uge sagde Ringsted Antenneforenings formand, at TV og internet nu fungerer som det skal hos de 5500 medlemmer efter skiftet fra YouSee til Canal Digital. Det er en række Facebook-brugere uenige i.

- Hver 10. eller 12. minut kommer der sådan en streg i billedet, når jeg ser TV. Jeg har prøvet at ringe til antenneforeningen, men er ikke kommet igennem, siger Troels Milling til DAGBLADET.

Fredag lød meldingen ellers fra formand Robert Vingaa, at alle problemer i forbindelse med skiftet var løst. Det sagde han til DAGBLADET, hvilket faldt en række læsere for brystet. Blandt andre Troels Milling, der har den lille pakke hos foreningen.

Flimmer på TV-skærmen og manglende eller ustabilt internet. Det er nogle af de problemer, som medlemmer af Ringsted Antenneforening melder om, efter at foreningen i sidste uge skiftede udbyder fra YouSee til Canal Digital.

- Jeg var temmelig irriteret på deres kommentar om, at alle havde internet og TV. Men jeg ringede til dem igen i går, kom hurtigt igennem og fik god hjælp. Jeg føler mig hørt nu, skriver brugeren Trine S.

Tanya Seeger skriver, at hun har taget konsekvensen af manglende internet og helt opsagt aftalen med Ringsted Antenneforening. Andre har haft fået løst deres problem hos kundeservice.

På DAGBLADET's Facebookside skriver en række brugere også, at de oplever problemer med TV og internet.

De cirka 200 modems er enkeltstående tilfælde, og problemerne er altså ikke isoleret til ét område. Antenneforeningen har mandag indkaldt ekstra mandskab af teknikere, som arbejder på at opklare, hvor fejlen ligger.

- Når vi melder ud, som vi gør i sidste uge, så skyldes det, at vores tests viser, at internet og TV er oppe at køre i alle 57 områder i Ringsted. Vi har så efterfølgende set, at der er omkring 200 modems, der ikke er online. Dem koncentrerer vi os om nu, siger Robert Vingaa.

Hos Ringsted Antenneforening forsikrer formand Robert Vingaa om, at man har fuldt fokus på at løse de problemer, som medlemmerne melder ind om.

Fuldt fokus på at løse problemer

Til de borgere, som oplever flimmer på TV-skærmen, opfordrer Robert Vingaa til at foretage en ny komplet kanalsøgning.

- De kanaler, som vi har fået hos Canal Digital, er af højere opløsning, og det kan give udfordringer. Når man laver en kanalsøgning, skal man ikke lave en hurtigsøgning, men derimod en komplet kanalsøgning, siger Robert Vingaa.

Han opfordrer medlemmer til at læse betjeningsmanualen for det enkelte TV, da der kan være forskel fra producent til producent. Han opfordrer desuden folk til at finde hjælp i guiden på Ringsted Antenneforenings hjemmeside eller på Facebook, hvor flere borgere har uploadet hjælpevideoer.

Der er også hjælp at hente hos foreningens kundeservice, men flere medlemmer beretter aktuelt om lange ventetider i telefonen hos Ringsted Antenneforening på op til to en halv time.

- De fleste arbejder hjemme i øjeblikket, så vi har hele Ringsteds bevågenhed. Vi får rigtigt mange henvendelser i øjeblikket, som vi gør alt hvad vi kan for at besvare, siger Robert Vingaa, der anbefaler at kontakte foreningen på mail ved lang ventetid på telefonen.

Telefonerne og kontoret hos Ringsted Antenneforening vil fortsat være åbent i påskedagene