Solospiller? Der er ikke mange medlemmer tilbage i Skjoldenæsholm Golfklub, der af samme grund drejer nøglen om ved årets udgang. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Medlem fra lukket golfklub: Proppen var gået ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medlem fra lukket golfklub: Proppen var gået ud

Paw Olsen var med i den arbejdsgruppe, der lige til det sidste arbejdede på at finde en måde, hvorpå Skjoldenæsholm Golfklub kunne overleve. Det lykkedes, men golfklubben overlevede alligevel ikke.

Ringsted - 21. december 2019 kl. 09:52 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var gået noget skævt imellem ejerkredsen og klubbens bestyrelse, men arbejdsgruppen har haft et godt forløb og en helt fin dialog med ejerne, siger Paw Olsen.

Han har sammen med syv andre menige golfspillere, stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der til den ekstraordinære generalforsamling i Skjoldenæsholm Golfklub i begyndelsen af oktober blev nedsat for at arbejde på en løsning med én i stedet for to golfbaner.

Det skete, efter ejerkredsen droppede klubbestyrelsens planer og ambitioner om en golfklub med de to baner Old Course og Trent jones Jr., deri lyset af manglende medlemstilslutning viste sig urentable at drive videre.

- Vores arbejdsproces har sådan set forløbet rigtigt godt, selvom vi selvfølgelig godt kunne have brugt lidt mere tid end de små fem uger, vi havde til at udarbejde en helt ny plan, siger Paw Olsen og tilføjer:

- Jeg synes, vi fik lavet en god plan med Old Course, der på mange måder er en mere folkelig og publikumsvenlig bane, men det syntes medlemmerne så ikke, siger Paw Olsen og peger på den medlemsflugt, golfklubben oplevede efter 30. november, hvor fristen for årsmedlemsskab 2020 faldt.

Her dalede medlemsskaren fra i forvejen små 550 til 350 medlemmer.

- Da jeg så hvor få medlemmer, der var tilbage efter fristen, kunne jeg godt se, hvor det bar hen ad, siger Paw Olsen og tilføjer:

- Proppen var for alvor gået ud.

Konkurs undrer At Skjoldenæsholm Golfklub nu står til at gå konkurs med henblik på salg, kommer dog bag på ham.

- Jeg havde troet, ejerne ville afvikle det på en fornuftig måde, siger han og kommer dog ejerkredsen i Skjoldenæsholm Golfcenter A/S til undsætning:

- Dybest set har de spædet til driften, siden de overtog for nogle år siden, så på den måde, forstår jeg godt, at de vil hurtigt ud af det.

Selv tror han, at man skulle have investeret mere og bedre i banerne og bygningerne.

- Golfspillere kigger på både at få en god spiller- og naturoplevelse, og det kan Skjoldenæsholm Golfklub både på den ene og anden måde, men den isolerede naturoplevelse, gør selvfølgelig også, at det ligger lidt langt fra alfarvej, og det er en ulempe, siger Paw Olsen, der ikke mener, at der er mange, der gider køre langt.

Der er kommet flere golfklubber til og folk har heller ikke den samme tid, de havde engang, mener han. Men overordnet set er golfklubbernes store udfordring, at gennemsnitsalderen for en menig golfspiller bliver højere og højere, ifølge Paw Olsen.

- Der er bygget alt for mange golfbaner, og vi ser, hvor mange klubber, der lider under det. Jeg tror langt fra, at Skjoldenæsholm bliver den sidste, der knækker på det, siger han.