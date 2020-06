Borgerservice på Ringsted Bibliotek åbner for fysisk fremmøde onsdag 17. juni. Foto: THOMAS OLSEN

Medarbejdere vender tilbage til kommunale arbejdspladser

Ringsted - 12. juni 2020 kl. 09:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen har nu meldt ud, at alle medarbejdere på de offentlige arbejdspladser i Østdanmark og dermed også Ringsted Kommune nu igen må møde fysisk op på arbejde fra næste uge. Ringsted Kommunes administrative arbejdspladser er derfor åbne for fremmøde fra onsdag den 17. juni.

- Jeg er imponeret over, hvordan vores medarbejdere sammen med borgere og virksomheder har fået tingene til at fungere de tre måneder, coronakrisen har varet indtil videre. Når en borger for eksempel har haft en opgave, der skal løses i borgerservice, med en byggesag eller i jobcentret har det ikke været muligt for vedkommende at møde op. Nu må vi åbne igen for fysisk betjening, og det skal vi have forberedt, så det foregår trygt både for vores medarbejdere og kommunens borgere og virksomheder fra på onsdag, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Ringsted Kommune har haft åbent for betjening under hele coronakrisen, og mange af kommunens arbejdspladser har været i drift som normalt eksempelvis hjemmeplejen, plejecentre og nødpasningen på institutioner. I løbet af den gradvise genåbning er flere og flere ansatte også mødt ind til deres job på skoler og dagsinstitutioner.

Men på en lang række af Ringsted Kommunes arbejdspladser har borgere og virksomheder ikke kunnet møde op og blive betjent fysisk, fordi dele af kommunens medarbejdere har været sendt hjem siden coronakrisens start. Betjeningen er derfor foregået via telefon og digital kommunikation.

Regeringen opfordrer dog også til, at de offentlige arbejdspladser så vidt muligt anvender hjemmearbejde for de ansatte, og det vil Ringsted Kommune også gøre for at sikre minimal smittespredning.

- Så vi kommer også fortsat til at løse mange opgaver på nye måder via telefon og digitalt. Og vi vil have mange medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Men nu har vi altså åbent for at blive betjent hos os, og det ved jeg også at medarbejderne ser frem til, siger Henrik Hvidesten.

