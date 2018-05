Se billedserie Her ses Morten Jensen (tv.) sammen med sin trofaste ven, Peter Palland. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Med sin livsvisdom rakte Morten langt ud over Ringsted

Ringsted - 11. maj 2018 kl. 16:18 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klub Svanen - der et fritidstilbud i Ringsted for mennesker med fysisk og psykisk handicap - lagde onsdag et opslag op på Facebook, som straks fik massiv opmærksomhed. Det var et opslag om, at 41-årige Morten Jensen var afgået ved døden.

Den triste meddelelse spredte sig med lynets hast til samtlige landsdækkende medier, for Morten Jensen var blevet en kendt og elsket skikkelse i hele Danmark takket være hans ikoniske optræden i en tv-dokumentarserien, der startede i 1991 med programmet: »Er jeg da helt gak mor«, som fulgte vennerne gennem en årrække af deres liv, senest i 2016, hvor serien havde 25 års jubilæum.

Leder af støtte- og aktivitetscentret Reinhold Schæfer fortæller til DAGBLADET, at Morten Jensen også lokalt havde utrolig stor betydning:

- Med sin livsvisdom fik han rakt langt ud over Ringsteds grænser. Han var i besiddelse af en hverdagsklogskab, humor og klare holdninger. Han satte grænser for, hvad han ville være med til, siger Reinhold Schæfer.

Han tilføjer:

- Han var med til at vise det hele menneske og vise, at alle kan deltage i livet. Selv var han meget nysgerrig på livet.

Morten Jensen boede i et bofællesskab i Ringsted frem til sin død. Her var han afholdt blandt de andre beboere. Reinhold Schäfer fortæller, at Morten Jensen vil blive savnet i hele lokalområdet og især på sit bosted:

- Morten er elsket af sine bofæller på stedet, og han vil være savnet.

Også personalet var tæt knyttet til den farverige personlighed.

- Han havde en fantastisk humor, og alle kunne lide ham, siger Reinhold Schäfer.

Reinhold Schæfer fremhæver Morten Jensens betydning - sammen med Peter Halland - for andre handicappede:

- Han var en central person, der var med til at bringe forståelse for handicapområdet.

Det kan Tommy Kristensen, der gennem mange år var leder af klub Svanen, hvor Morten Jensen var særdeles aktiv, skrive under på. Han ønsker af respekt for familien ikke at udtale sig direkte om Morten Jensen, men vil gerne fortælle, hvilken betydning tv-programmerne fik for hele handicaprområdet.

- Det var helt overdrevet med henvendelser, vi fik i den forbindelse. Man kan sige, at de skabte en slags prestige, som fik betydning for andre handicappede og for os, der arbejder med handicappede, og det har generelt været meget positivt, siger Tommy Kristensen, der i dag er på værkstedet Regnbuen, hvor Morten indtil for cirka to år siden arbejdede.

Ifølge Reinhold Schæfer blev Morten Jensen kørt på sygehus efter længere tids sygdom. Efter en pludselig forværring blev han indlagt akut, hvorefter han afgik med døden. Dermed blev der sat punktum for en farverig og elsket persons liv.

Ifølge Reinhold Schæfer er der ingen oplysninger om en dato for begravelsen af Morten Jensen.