Se billedserie Regnbuer i Haraldsted Præstegårds vinduer er egentlig begyndt som et initiativ fra en mor til fire på Nørrebro. Mette Marbæk har delt opfordringen på Haraldsted-Allindelilles facebookside i et opslag, som er ét af rigtig mange eksempler på, hvordan præster bruger de sociale medier til at skabe fællesskaber på afstand. Privatfoto

Med regnbuer og videoer spreder præster håb og optimisme

Farvestrålende regnbuer hænger på vinduerne i Haraldsted Præstegård. Hvorfor? Fordi præster og kirker har en fundamental opgave i at være med til at give trøst, lindring og opmuntring især i svære tider. Så det gør de både på landet og i bysogne.

Ringsted - 24. marts 2020 kl. 15:45 Af Anne Wandahl

De søde regnbuer i Haraldsted er tegnet mandag af sognepræst Mette Marbæk Johansens og ægtemanden Jens Vollmers tre børn. Det er et eksempel på, hvordan man som præst i en folkekirke nu bruger de sociale medier til at række ud og være med i at få løftet samhørighed og det positive syn, mens coronavirussens mørke råder. På Haraldsted-Allindelille Kirkers facebookside har Mette Marbæk delt et opslag med en opfordring til, at alle gør det samme. Regnbuerne skal symbolisere håb og optimisme om, at det bliver godt igen efter coronavirussen er nedkæmpet. På Ringsted Sogns facebookside deler præsterne Otto Lundgaard, Janne Meibom og Hanne Karhula Vesth på samme måde hver dag bønner, salmer, små andagter optaget med mobiltelefoner i kirken og andre ord og tanker, som har fuldstændig samme formål, som kirken altid har haft, at samle mennesker om Guds ord til lindring og opmuntring især i svære tider.

- Vi tre præster står til rådighed. Vi bruger de sociale medier til at være i kontakt med folk. Vi skiftes til hver dag at optage en lille andagt, som vi lægger ud på facebooksiden eller måske en salme, en bøn eller andet, der skal give håb og trøst. Ringsted Sogns facebookside har 800 følgere, og det tal er stigende. Det ser jeg som et billede på et behov for, at vi kan være sammen i et fællesskab på en anden måde, nu hvor man ikke kan gå ind i kirken og tænde et lys eller bede en bøn, siger Otto Lundgaard.

Mette Marbæk er alene sognepræst i sine to landsogne og har derfor ikke helt mulighed for at tage sin telefon med i kirken og filme andagter hver dag. Men hun har gjort det, siden corona lukkede kirkebygningerne. Mette Markbæk stod i fysisk forstand som både præst, kirketjener og korsanger på én gang i sin korte andagt, som hun på facebook i kommentarfeltet kaldte ”præsten alene i kirke”. - Men der har foreløbig været over 1500 visninger, så helt alene er jeg jo ikke, siger Mette Marbæk.

Regnbuer fra Nørrebro Ideen med at male regnbuer og sætte dem op i vinduerne, så de kan ses udefra, er begyndt med en mor til 4 på Nørrebro. - Det er helt oplagt for oplagt for kirkerne at køre videre på det forslag, for lige præcis regnebuer er i kristendommen et tegn på håb og Guds omsorg for mennesker, fortæller Mette Marbæk På sine kirkers facebookside opfordrer hun derfor til at dele opslaget og få lavet nogle flotte regnbuer til sine vinduer. Man må også gerne gå forbi præstegården og lægge dem i postkassen. Så vil hun hænge dem op i kirkens vinduer.

Rum for de tunge tanker Regnbuetegninger og andre gode ideer kan være med til at holde håbet højt hos mange. Men præster og kirker bruger også de digitale muligheder for at nå dem, der har det svært. Det gælder også i forhold til sjælesorgen. Man kan altid ringe til en præst, hvis man har behov for et øre til at tale om de tunge ting, der trykker tilværelsen. Ikke overraskende er der for tiden en del, som kontakter præsterne om coronavirussen.

- Vi kan godt forstå, at mange tænker, hvor er Gud henne i alt det her. Selv om kirkerne er lukket, har Gud ikke lukket. Han er her altid. Jeg oplever egentlig ikke, at folk er bange for selv at blive syge og dø af det. Men mange giver udtryk for, at de er bange for at blive syge om smitte andre, siger sognepræst Otto Lundgaard i Ringsted Sogn. Udover at gribe telefonen og ringe, er der oprettet en forholdsvis ny hjemmeside, hvis formål ligger i navnet: www.sjælesorg.nu

Det er en chatside, hvor man hver dag mellem klokken 10 og 22 kan få kontakt til en præst. Og så er det en sikker side, anfører Otto Lundgaard, for vel har facebook og messenger fordele, men forhold til fortrolighed og præsternes tavshedspligt, har de store mangler.

På vej til de digitalfrie Men hvad så med de, der slet ikke er med på de sociale medier?

De kan stadig ringe til deres præster, men præster begynder nu også at gå den anden vej. - Vi er flere, der vil til at lave lister og begynde at ringe til dem, vi ved sidder meget alene. Det kan man holde ud den første uge i en krisetid, men så bliver det svært for mange, siger Mette Marbæk. Derfor vil hun og flere kolleger nu række ud til de mennesker også, mens coronavirussen vælter det normale billede. Det er dog i sin spæde vorden, men en af de opgaver, hun sidder med i præstegården kommende dage, mens børnene tegner regnbuer og er med til at sprede noget optimisme.