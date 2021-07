Med Jobpatruljen på tur: Vi gør det for de unge

Fem gode råd til forældre

1. Skriv under på dit barns ansættelseskontrakt.

Hvis dit barn er under 18 år, skal du skrive under på ansættelseskontrakten også. Det skal du, fordi man ikke kan indgå en juridisk bindende aftale, før man er fyldt 18 år.



2. Vær opmærksom på hvor meget dit barn arbejder.

Hvis dit barn er omfattet af undervisningspligten, det vil sige ikke har afsluttet 9. klasse, er der nogle særlige regler for hvor meget man må arbejde.



3. Vær opmærksom på hvor meget dit barn løfter.

Der er regler for hvor meget børn under 18 år må løfte og skubbe. Der er også regler for hvilke maskiner de må arbejde med, og hvordan de må arbejde med kemikalier.



4. Snak med dit barn om deres arbejde.

Det er en god idé at snakke med sit barn om deres fritidsjob. Der kan nemlig nemt opstå tvivlsspørgsmål i forhold til arbejdet, som man har brug for at drøfte med en voksen.

Samtidig kan du også vejlede dit barn i forhold til de erfaringer du selv har fra arbejdsmarkedet, for eksempel i forhold til dine erfaringer med kollegaer, at betjene kunder m.m.



5. Hjælp med at gennemgå dit barns lønseddel.

Det er vigtigt at tjekke sin lønseddel. Hvis dit barn har et fritidsjob, er det derfor en god idé at hjælpe med at tjekke, at der er blevet udbetalt løn for det rigtige antal timer, at tillæggene er korrekte og at der er blevet betalt arbejdsmarkedsbidrag og skat.

Det kan nemlig være rigtig svært at overskue, første gang man sidder med det.

Kilde: Jobpatruljen.dk