Se billedserie Thomas Due, til venstre, salgskonsulent Flemming Larsen og afdelingsleder Mikkel Larsen er klar til at tage imod i Max Due A/S på Huginsvej 1. Foto: Bodil Pinholt

Max Due A/S er tilbage i Ringsted

Ringsted - 20. november 2020 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Nu er der atter liv i bilhuset på Huginsvej 1 i Ringsted - det tidligere Geertsen A/S, idet Max Due A/S er rykket ind og har genoptaget forhandling af Kia. Max Due A/S slog dørerne først på ugen.

Geertsen A/S har i mange år ligget på adressen med forhandling af Opel og Kia. I foråret afhændede daværende indehaver Morten Dinesen Opel-forhandlingen, og kun et par måneder senere indgav han konkursbegæring.

Thomas Due, indehaver af Max Due A/S, tog kontakt med den foregående ejer af bilhuset, Mogens Geertsen, som stadig ejer bygningerne.

- Vi har fået en aftale, der kan danne grundlag for at drive forretning, fortæller Thomas Due.

Det gik meget hurtigt, og derfor var det muligt for Max Due A/S at åbne i løbet af relativt kort tid.

Det er ikke første gang Max Due A/S har autoforretning i Ringsted. Fra 2002 og fire år frem drev firmaet Fiat-forretning på Frejasvej.

- Så fik vi forretning i Næstved og fik mulighed for at blive Fiat- og Kiaforhandler her, fortæller Thomas Due.

Max Due A/S er etableret i Herfølge ved Køge i 1972 af Thomas Dues far Max Due. Det var med forhandling af Fiat. Siden er Kia kommet til.

Thomas Due har været med siden 1978 og i 1993 overtog han forretningen.

I dag er tredje generation med, Thomas Dues søn Tim Due, som er medejer.

Der er 47-48 ansatte i Køge og Næstved, og Thomas Due regner med, at når det er helt oppe at køre i Ringsted, vil der være 60 ansatte i hele firmaet.

Mikkel Larsen er ansat som afdelingsleder i Ringsted. Han kommer fra Køgeafdelingen og kender således firmaets DNA. Thomas Kjærulf, der var værkfører i Geertsen A/S, er blevet værkfører igen. Flere af de tidligere ansatte hos Geertsen A/S er at finde i forretningen. Desuden er der ansat er par Kia-teknikere.

- Det er således kendte ansigter, som har med kunderne at gøre, siger Thomas Due.

Han sætter stor pris på, at nogle af de tidligere medarbejdere er tilbage i bilhuset.

Max Due A/S forhandler hele Kias produktprogram. Der handles også brugte biler. Kia er en populært brugtvognemærke, fordi der er mulighed for syv års garanti på en ny vogn, hvilket er unikt.

Ved køb af en brugt vogn, som er under syv år gammel, er der således mulighed for at få garanti.

- Det er en rigtig god tryghed, understreger Thomas Due.

I forbindelse med konkursbegæring, kom en del kunder i klemme med serviceaftaler, som de havde tegnet kontrakt på.

- Vi har gjort noget som er lidt usædvanligt. Vi har tilbudt de kunder, som har mistet servicekontrakten, at de kan fortsætte på samme betingelser, fortæller Thomas Due.

Der lå 85 servicekontrakter fra tidligere, og Max Due A/S er i kontakt med en stor af de kunder.

Der ligger også vinterhjul, som er strandet under konkursen. Disse kunder er ligesom servicekontraktkunderne velkomne i butikken og få redt forholdene ud.

Max Due A/S har brugt lidt tid på at finde ud af kundehistorikken i huset.

- Vi kører det i samme ånd, som Max Due har drevet sine andre to forretninger i rigtig mange år. Vi har et par mand her, som kender til det. Vi skal drives ordentligt, så vi kan skabe et kundeunderlag for forretningen, siger Thomas Due.

- Vi er kommet i gang. Vi har inden for de sidste 14 dage ryddet op og gjort rent og fået det til at ligne en rigtig forretning igen, siger Thomas Due.

Der er blevet fjernet nogle vinduer i salgslokalet, så det er blevet mere luftigt.

- Det har været en fornøjelse at være denne her hårde proces igennem. De har givet den en skalle alle sammen for at få tingene til at spille, fortæller Thomas Due om sine medarbejdere.

Der er allerede gang i bilsalget og der er lavet serviceaftaler.

Åbent hus

Ringsteds nye Kia-forhandler er klar til at byde velkommen til åbent hus i weekenden, 21. og 22. november, begge dage klokken 11-16.