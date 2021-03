Send til din ven. X Artiklen: Mavepuster til frivilligt arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mavepuster til frivilligt arbejde

Ringsted - 09. marts 2021 kl. 05:09 Kontakt redaktionen

Debat

Nordrup: Ringsted Kommune har stillet et stykke jord til rådighed for lokalsamfundet i Nordrup. Jordstykket har ligget uplejet i 10-15 år. Nu er der efter mange bump på vejen udarbejdet et projekt.

Projektet har opnået de nødvendige godkendelser, og der er skaffet midler til realisering.

Som et led i planen skal der plantes tusindvis af blomsterløg. Det foregik i sidste uge.

Torsdag var vi en lille gruppe frivillige, der forberedte og planlagde den del af projektet, og fredag blev løgene lagt i jorden af 60 børn fra skolen og børnehaven.

Solen skinnede, børnene var ivrige, samarbejdet med vores entreprenør fungerede perfekt, og vi gik alle glade hjem fredag midt på dagen med en god følelse.

Blomsterhave gravet op

Antiklimakset kom lørdag formiddag. Her dukkede der en stor entreprenørmaskine op.

Da vi nåede frem, viste det sig at børnehavens blomsterhave var gennemgravet.

Vi forsøgte at foreholde entreprenøren, at lokalbefolkningen har brugsretten til området, og at vi fandt det respektløst uvarslet at grave i området uden hensyn til de anlæg, vi havde etableret.

Entreprenøren meddelte os, at rådhuset havde givet ham lov til at grave, hvor han havde brug for, at han ikke behøvede at snakke med os, og at han ikke gad mere snak.

Vi gik hjem, og entreprenøren fortsatte med at spolere vores arbejde.

Demotiverende

Hvem der har givet lov til hvad, har jeg jo ikke mulighed for at efterprøve.

Jeg ved jo godt, at når røgen har lagt sig, findes der en løsning, og tingene bliver reetableret, men fremgangsmåden opleves som et ubehageligt og urimeligt overgreb på det frivillige arbejde, vi har udført.

Jeg vil gerne udføre frivilligt arbejde for mit lokalsamfund.

Jeg forventer ikke og behøver ikke tak for det, for når det lykkes, er det en fornøjelse, men det er skuffende og demotiverende at opleve så lidt omtanke og respekt fra dele af den kommunale forvaltning.

Jeg vælger fortsat at tro, at episoden er en ubetænksom smutter, og at forvaltningen/de kommunale værker er medspillere for borgere og lokalsamfund.

Poul Erik Hansen

Nordrupby 16

Nordrup