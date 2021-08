Se billedserie Manglende materialer er et problem, der generelt presser branchen, efter det sidste års byggeboom. Privatfoto

Materialemangel udskyder større byggeprojekter

Ringsted - 04. august 2021 kl. 11:27 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Ringsted: Manglende materialer er et problem, der generelt presser branchen, efter det sidste års byggeboom.

De manglende materialer efterlader det lokale tømrerfirma Virklyst Byg med en tom kalender i august måned, hvilket betyder, at de har måtte sadle om og tænke kreativt.

- Jamen jeg skrev et opslag på Facebook, efter at projektet var blevet udskudt. Det har der heldigvis været rigtig god respons på, og vi var både ude og se på nogle projekter mandag og tirsdag. Det ser ud, som om vi heldigvis kan komme hurtigt i gang igen, fortæller Thomas Kroghøj, direktør for Virklyst, og tilføjer med et smil, at han prøver at se de ekstra fridage, det udskudte projekt har udløst, som forlænget sommerferie.

Ikke enestående tilfælde

Manglede materialer er langt fra kun et problem for Virklyst Byg.

Danmarks Statistiks Erhvervstillidsindikator, som måler stemningen i erhvervslivet, viser, at 38 procent af adspurgte virksomheder i industrien mangler materialer og udstyr.

- Vi ser, at det er et meget udbredt problem for tiden, og det er alle slags materialer, der er mangel på: Træ, jern, stål, elektronik. Så det rammer alle, fortæller Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, og fortsætter:

- De 38 procent, der i industrien melder om produktionsbegrænsninger, som følge af mangel på materialer, er historisk højt. Vi har aldrig set den så høj før. For byggeri og anlæg ligger den på 19 procent, hvilket også er meget højt. Vi har ikke set den tilsvarende høj siden årene før finanskrisen i 2008.

Stor flaskehals lige nu

Thomas Kroghøj er 44 år og har arbejdet som tømrer de sidste 21 år.

Han fortæller også, at han aldrig har oplevet lignende flaskehals, som de oplever lige nu:

- Der er virkelig gang i branchen, den har været i vækst det sidste års tid. Manglen på materialer blev allerede varslet af byggemarkederne sidste år. Vi har meget travlt, og det skaber en domino-effekt, hvor vi normalt planlægger byggeprojekter tre måneder frem i tiden, men nu er nødsaget til at kigge længere frem.

Mere tid til projekter

Corona-pandemien spiller også en rolle i problemet, mener Thomas Kroghøj, som fortæller at byggemarkederne i begyndelsen af sidste sommer sendte mails ud til byggefirmaer, om længere leveringstider og manglende varer.

I mailen stod, at lagrerne var ved at være tomme, hvilket resulterede i, at byggefirmaer hamstrede materialer og opmagasinerede til fremtidige projekter.

- Det var ikke kun toiletpapir, der blev hamstret, griner Thomas Kroghøj og tilføjer:

- De kom heldigvis hurtigt efter det. Men vi mærker, at markedet er presset nu, priserne på materialer er steget cirka 30 procent, og der er både flere private borgere, der renoverer og større byggeprojekter i det offentlige. Det skaber jo en flaskehals, hvor de store offentlige projekter tager mange medarbejdere væk fra de mindre private projekter, og derfor bliver manglende arbejdskraft også et problem.

Kom allerede sidste år

Thomas Kroghøj mener, at optrapningen til problemet allerede kom under første nedlukning, hvor der blev åbnet op for muligheden for at få sine feriepenge udbetalt. Dette, kombineret med aflyste rejser og mere tid hjemme, er forklaringen på den stigende byggelyst i det private, er Thomas Kroghøjs fornemmelse, når han besøger og snakker med sine kunder.

Denne forklaring er Allan Sørensen fra DI enig i:

- Problemet er opstået på baggrund af en blanding af forskellige faktorer. Under corona-nedlukningen har vi brugt færre penge på oplevelser og rejser og flere penge på materielle goder til hjemmet. Dertil har fabrikkerne, der producerer materialerne, også været ramt af nedlukning og er dermed også kommet bagud med produktionen.

Landsdækkende problem

Allan Sørensen tilføjer ligeledes, at problemet med manglende materialer kommer til at vare ved et stykke tid endnu. Underskuddet af råvarer og overskuddet af efterspørgsel vil have svært ved at udligne sig lige foreløbig, hvilket kan resultere i økonomiske tab for virksomhederne:

- 9 ud af 10 af de virksomheder vi taler med melder om længere leveringstider. Det betyder, at virksomhederne taber penge, fordi materialerne stiger i pris og virksomhederne kan ikke køre optimalt, på grund af manglende materiale leveringer, siger han og slutter:

- Det presser virksomhederne.