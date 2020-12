Se billedserie Den sultne mastodont af en nedbrydningsmaskine er tilsyneladende teknisk udfordret. Teknisk assistance er tilkaldt, men det er endnu ikke lykkedes at få siloen forvandlet til murbrokker. Foto: Thomas Olsen

Mastodont på dampmøllegrund er gjort tavs

Ringsted - 08. december 2020 kl. 13:12 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Der blev skålet i champagne onsdag i sidste uge, da en gigantisk nedbrydningsmaskine gik i gang med siloen på dampmøllegrunden på hjørnet af Næstvedvej og Møllegade i Ringsted.

Det var naboerne, der fejrede, at den uskønne øjebæ var på vej væk.

Men selv om mastodonten gjorde voldsomt indhug i den 38 meter høje silo de første par dage, er den alligevel endt med at stå stille.

Det er selve maskinen, der driller, oplyser mandskabet fra nedrivningsfirmaet P-Olesen, der skulle have været i gang på pladsen nu. Der er tilkaldt assistance og de fornødne reservedele.

Ifølge DAGBLADET's oplysninger var det forventet, at det skulle gå ekstra hurtigt med at rive siloen ned, da man fik den gigantiske model hjem fra Holland. Derefter var det meningen, at man ville gå i gang med rødstensejendommen på hjørnet, som er en af de to meget omdiskuterede bygninger, som også skal rives ned for at give plads til boliger på grunden.

Håber stadig Både rødstensejendommen og en nabobygning, der i daglig tale kaldes direktørboligen, er vurderet som bevaringsværdige. Men et flertal i Ringsted Byråd har besluttet, at bygningerne skulle væk.

Mange ringstedborgere havde gerne set bygningen bevaret og brugt som for eksempel kulturhus. Og det er næsten som om skæbnen har villet forhale nedrivningen.

Nedrivningen af den såkaldte direktørbolig måtte pludselig stoppes i september efter et påbud fra Ringsted Kommune. Først for nylig er nedrivningen færdiggjort. Og nu driller så maskineriet.

Nedrivningsformaet P-Olesen håber fortsat på at nå at blive færdige med siloen inden længe. Ifølge selskabets projektleder Lars Brodersen fortsætter selskabet derefter med administrationsbygningen på hjørnet. Her satser man også på at blive helt færdige inden jul.

Men hvis problemerne med maskinen får arbejdet til at trække ud, kan det blive nødvendigt at skubbe nedrivningen af hjørneejendommen til efter jul af sikkerhedsmæssige grunde, for at der ikke skal stå et halvnedrevet potentielt farligt byggeri julen over.