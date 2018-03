Se billedserie Ole Ottosen er Territory Manager for Ritchie Bros., som blandt andet har ret nye Hydremamaskiner fra Møller & Co på auktion den 28. marts.

Maskiner fra Møller og Co sælges på auktion

Ringsted - 15. marts 2018 kl. 10:08 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 28. marts sælges Møller & Cos tre sidste større entreprenørmaskiner, en Hydrema 906E fra 2016, en Hydrema 908E fra 2013 og en Hydrema MX16 fra 2015 på IronPlanets online auktion.

Salget kommer i forlængelse af, at Ringsted-firmaet i slutningen af januar meddelte, at man lukker efter 48 år i branchen efter et mislykket forsøg på at købe den ene af de to ejerfamilier ud af det gamle entreprenørfirma Møller & Co A/S.

- Vi har maskinerne til auktionen liggende på siden i en periode med en startpris, som er sat attraktivt. Det er muligt at gå ind og byde når som helst, og når auktionen løber den 28. marts, gælder det om at være der med sine bud, fortæller Territory Manager i Ritchie Bros Ole Ottosen.

Auktionerne foregår internationalt, og det svære er derfor at få kunder til at byde på maskiner, de aldrig har set. Derfor har Ritchie Bros en meget detaljeret og grundig inspektionsrapport, som man garanterer er korrekte og fyldestgørende via Ironclad Assurance.

- Ritchie Bros. har været mange år på markedet og vil være der mange år endnu. Vi er her ikke for at score en hurtig gevinst. Det kræver at vi lever op til tilliden fra købere og sælgere hver gang. Derfor er det vigtigt for os, at inspektionsrapporterne er korrekte, siger Ole Ottosen.

Når maskinerne fra Møller & Co sælges den 28. marts, er der også en række biler og andet entreprenørgrej til salg. Der bliver mulighed for at besigtige varerne den 23. og 24. marts hos Møller & Co i Ringsted, så køberne både har adgang til den detaljerede inspektionsrapport og en fysisk besigtigelse.

Alle auktionsprodukter leveres fra sælgerens adresse.