Se billedserie Martin Fabricius, Martins Naturhaver, er ved at anlægge en trætrappe. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Martin tænker i, hvad der er godt for naturen

Ringsted - 23. marts 2021 kl. 09:38

Bodil Pinholt

Da Jystrup-gartner Martin Fabricius for tre til fire år siden begyndte at komme med små forlag til, hvordan det er muligt at forbedre biodiversiteten, var der ikke så mange, der havde hørt om det før.

Det er anderledes i dag, for nu har mange hørt om biodiversitet og naturhaver er ved at vinde indpas. Det er noget de fleste har en holdning til i dag.

Biodiversitet er antallet af arter på et givent areal. Det gælder alt liv, fra planter, dyr, svampe, bakterier til andet levende på land og i vand.

Martin Fabricius vil gerne tiltrække det naturlige og få mere biodiversitet ind i haver.

Martin Fabricius har i fem år haft firmaet Fabricius Træpleje, men netop ny skifter hans virksomhed navn til Martins Naturhaver.

Han begyndte med træfældning, og har nu bevæget sig over i naturhaver, hvor miljø og bæredygtighed er på dagsordenen.

- Jeg har altid været en, der tænker over tingene. Jeg er vokset op med en far, der leverede økologiske grøntsager til supermarkedet. Der var mine forældre nogle af pionererne med økologisk dyrkning, siger Martin Fabricius.

- Jeg begyndte at tænke i, hvad der er godt for naturen.

I stedet for at rydde grene op efter træfældning, så tænker han over, at grene og træ kan efterlades til gavn for insekterne. Det kan også bruges til at anlægge højbede i permakulturhaver. Hygelbede er højbede med træmasse i og haveaffald bliver lagt ud som jorddække. Et hygelbed er velegnet til dyrkning af flerårige grøntsager.

- Det er dyrkning med sigte på mindre arbejdsindsats, fortæller Martin Fabricius.

Der er mindre arbejde ved at dyrke på denne måde end ved en traditionel køkkenhave. Man bruger nogle planter, eksempelvis strandkarse, til at skygge ukrudt væk.

Der er imidlertid meget arbejde med selve anlægsfasen. En fordel ved et hygelbed er, at det kommer tidlige i gang om foråret.

Martin Fabricius har fået lidt fat i det med nyttehaver. Han har også fået et samarbejde med en planteskole, der rådgiver og designer haver, hvor Martins Naturhaver er blevet anlægsleverandør.

- Jeg har fra starten tænke i vilde haver. Jeg synes det er megaspændende med permakultur, siger Martin Fabricius.

Der er nogle ting, han tænker ind i haver, blandt andet, hvad der kan tiltrække insekter.

Han anbefaler for eksempel juleroser fordi de står med blomstre på et tidspunkt, hvor der ikke er ret meget andet i den mørke tid. Den er god for humlebierne, der vågner tidligt, de kan få nektar her.

Træfældning, hækklipning og almindeligt havearbejde er også en del af opgaverne i det grønne firma. Martin Fabricius har mange stamkunder, og dem servicerer han stadig.

Ind til videre er Martin Fabricius ene i firmaet, men han har fagfolk, han kan leje ind. Nogle træfældningssager er så komplekse, at der skal være en træklatre på opgaven.