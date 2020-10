Ullerødbyens naturlegeplads er en specialudviklet legeplads beliggende i et naturskønt boligområde i Hillerød Kommune. Martin Bagge Møller peger på naturlegepladsen som inspiration til lignende naturlegeplads i området mellem motorvejen og kasernegrunden i Ringsted. Foto: Allan Nørregaard

Martin har næsten underskrifter nok til at få naturlegeplads på byrådets dagsorden

Martin Bagge Møller har stillet et populært borgerforslag om også at føje en naturlegeplads for børn og barnlige sjæle til området mellem motorvejen og kasernegrunden.

Ringsted - 07. oktober 2020 kl. 14:13 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Det er ligeså meget et muh, som et børnehvin fra gyngen, man ville kunne høre, hvis Martin Bagge Møllers borgerforslag om en naturlegeplads mellem motorvej og kaserneområdet bliver til noget. Hvor forslaget skal møde opbakning fra mindst 200 Ringstedborgere, før byrådet skal behandle det politisk, står der i skrivende stund 167 underskrifter under forslaget, der er tiltænkt børn og barnlige sjæle i både Benløse og Ringsted.

Forslagsstilleren mener selv, at en naturlegeplads ville flugte fint med områdets andre aktiviteter. - Området byder på så mange fine ting i forvejen, så jeg synes, at en naturlegeplads ville være helt oplagt at have i forlængelse af mountainbikesporene og fitnessområdet, siger Martin Bagge Møller, der selv bor i kaserneområdet med sin hustru og to små børn. Og som han siger: - Her bor nærmest ikke andet end børnefamilier.

Martin Bagge Møller har stillet et borgerforslag om oprettelse af naturlegeplads ved kasernegrunden i Ringsted. Privatfoto

Martin Bagge Møller mener desuden, at en naturlegeplads ville kunne skabe et mødested for familier fra begge sider af motorvejen. - Der mangler i høj grad et fælles sted at gå hen for familier fra den ene og anden side af motorvejen, siger forslagsstilleren, der gerne stiller sig i spidsen for indsamling af donationer og andre økonomiske midler, hvis byrådet skulle stemme naturlegepladsen igennem. Han slår fast: - En naturlegeplads ville blende rigtigt godt ind og samtidig forene børnene fra Benløse og Ringsted, der alle ville få glæde af det.

Købmand bakker op Også kaserneområdets Rema1000-købmand Kasper Madsen bakker forslaget op. - Det er ikke, fordi jeg synes, der mangler legepladser i Ringsted, men lige netop en naturlegeplads synes jeg ville gå rigtigt fint i spænd med resten af området og ikke mindst områdets børn, siger Kasper Madsen, der som selvstændig købmand sidste år også valgte at indgå et samarbejde med den lokale håndboldklub, TMS Ungdom.

- Det er meget bevidst, når jeg går ind i et samarbejde. For det handler om at gøre noget godt for alle de børn, som der jo er rigtigt mange af herude, siger han og tilføjer: - Som erhvervsdrivende vil jeg gerne være med til at støtte projektet økonomisk, hvis det skulle få grønt lys af byrådet.

Købmand i Rema1000 på kasernegrunden Kasper Madsen vil gerne bakke økonomisk op om ny naturlegeplads. Foto: Jens Wollesen

Martin Bagge Møller mener, at der er for få offentlige legepladser i Ringsted og Benløse. - Der er en offentlig tilgængelig legeplads i Klosterlunden, men ellers er det meget private eller lukkede legepladser, der tilhører institutioner og foreninger. En naturlegeplads ville være en oplagt mulighed for at lave et fælles legested for alle, siger Martin Bagge Møller, der peger på Ullerødbyens naturlegeplads i Hillerød som inspirationskilde. - Det er et fælles legested, som både tager hensyn til naturen og børnene.