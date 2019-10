Se billedserie En stor gruppe af Ringsted-borgerne har taget det nye sorteringssystem til sig, viser en foreløbig opgørelse fra Ringsted kommune. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Markant fremgang: Næsten halvdelen af husholdningsaffaldet bliver genanvendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Markant fremgang: Næsten halvdelen af husholdningsaffaldet bliver genanvendt

Efter Ringsted Kommune indførte en ny affaldsordning i 2018 er det gået stærkt fremad med genanvendelsen af husholdningsaffaldet. 50 procent blev genanvendt i juli måned.

Ringsted - 22. oktober 2019 kl. 17:17 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune indførte i 2018 en ny affaldsordning, og siden da er det gået stærkt med at genanvende mere af husholdningernes affald. Målet med den nye affaldsordning er, at 50 procent af husholdningsaffaldet skal genavendes i 2022. Ser man kun på juli måned i år, er det faktisk lykkedes.

I juli måned nåede genanvendelsesprocenten op på 50 procent i Ringsted Kommune. Om det er et udtryk for, at målet for 2022 er nået, er dog for tidligt at sige.

- Vi er meget glade for, at den nye affaldsordning allerede har virket. Borgerne har taget ordningen til sig og er gode til at sortere deres affald. Tallene viser med tydelighed, at mængden af affald til forbrænding er faldet, og mængden af affald til genanvendelse er steget, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Syv udvalgte affaldsfraktioner Genanvendelsesprocenten lå på 18 procent før udrulningen af den nye affaldsordning, der begyndte i maj 2018. Gennemsnittet for 2019 ligger i øjeblikket på 42 procent.

- Vi kan se på tallene, at det helt sikkert går den rigtige vej, og at Ringsted Kommunes borgere er med til at sikre, at mere og mere af husholdningsaffaldet bliver genanvendt. Genanvendelsesprocenten for 2019 i Ringsted Kommune vil formentlig ikke komme helt op på 50 procent, så vi kan ikke læne os tilbage og sige, at vi er helt i mål, men vi er rigtig godt på vej, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R).

Landets kommuner bliver målt på genanvendelsen af syv affaldsfraktioner: madaffald, papir, pap, glas, træ, plast og metal. Især indsamlingen af madaffald har været med til at løfte genanvendelsesprocenten i Ringsted Kommune.

- Vi indsamler nu ca. 11 kg madaffald fra hver husstand om måneden. Madaffaldet bliver udnyttet til fremstilling af energi og gødning. Det er en langt bedre udnyttelse af ressourcerne end i den gamle affaldsordning med hjemmekompostering i énfamiliehuse. Men også indsamlingen af metal og hård plast bidrager godt til genanvendelsen, fortæller Torben Lollike.

Udfordringer i etageboligerne Alle borgere i kommuner under affaldsselskabet AffaldPlus sorterer deres affald på samme måde. Derfor har det været muligt at sammenligne kommunernes resultater. AffaldPlus dækker kommunerne Ringsted, Sorø, Slagelse, Næstved, Vordingborg og Faxe.

Det har vist sig, at det er vanskeligere at nå genanvendelsesmålet i kommuner med mange etageboliger. Det er sandsynligvis forklaringen på, at Ringsted Kommune er blandt de sidste kommuner i AffaldPlus til at nå målet, da Ringsted Kommune ligger højt, hvad angår antallet af lejligheder - mere end 1/3 af boligerne er lejligheder.

Styrket indsats skal øge genanvendelse Ringsted Kommune vil sammen med AffaldPlus forsøge at sætte ekstra skub i genanvendelsen den kommende tid. Blandt andet vil Ringsted Kommune se nærmere på, hvilke typer genanvendeligt affald der stadig ender i restaffaldet, og hvad der kan gøres ved det.

Samtidig vil man også styrke oplysningen om affaldsordningen og fortælle bredere om, hvad der sker med affaldet, og hvordan man bedst kan sortere det.