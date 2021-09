Direktør for blandt andet børneområdet i Ringsted Kommune, Gitte Løvgren, fortæller om et øget fokus på dialog med borgerne i forbindelse med klagesager. Foto: Thomas Olsen

Markant fald i antallet af sociale klagesager

Ringsted - 28. september 2021 kl. 13:20 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Ankestyrelsen modtager færre klager på socialområdet i Ringsted Kommune.

Styrelsen har i 2020 gennemgået 65 sager på det sociale område generelt mod 83 sager i 2019. På børnehandicapområdet har man gennemgået ni sager i 2020 mod 38 sager i 2019.

Den såkaldte omgørelsesprocent er også faldet. Det betyder, at der er færre sager, hvor Ankestyrelsen laver Ringsted Kommunes afgørelse direkte om, ligesom der er færre sager, hvor Ankestyrelsen beder kommunen om at kigge på sagen igen på grund af et utilstrækkeligt grundlag for afgørelsen.

Ifølge Gitte Løvgren, direktør for bl.a. Børnecentret i Ringsted Kommune, skal årsagen findes i en ændret tilgang til sagsbehandlingen.

- I vores børne- og familierådgivning har vi arbejdet meget bevidst med sagerne, inden de kommer til ankestyrelsen. Vi vurderer løbende sagerne og er i dialog med borgerne, om hvorvidt vi kan finde fælles løsninger, siger Gitte Løvgren.

Kan ikke undgå fejl På det sociale område generelt er omgørelsesprocenten faldet fra 57 til 38 procent, mens børnehandicapområdet ligeledes har oplevet et fald fra 74 til 33 procent.

- Omgørelsesprocenten skal så langt ned som muligt. Vi vil selvfølgelig meget nødigt have sager, der bliver omgjort i Ankestyrelsen, for det indikerer, at vi har fejl i vores sagsbehandling. Men det kan vi aldrig nogensinde undgå helt, da det er kompleks lovgivning, vores medarbejdere håndterer. Det vigtige er, at når vi laver fejl, skal vi være hurtige til at rette dem, siger Gitte Løvgren.

Ikke alle magter at klage Selv om antallet er klager er dalet, er direktøren opmærksom på, at det ikke er alle borgere, der har ressourcerne til at klage.

- Det er vigtigt, at vi får betrygget de borgere, som har en oplevelse af at føle sig urimeligt behandlet, og som af forskellige årsager ikke magter at klage, at de stadig er meget velkomne til at henvende sig, siger Gitte Løvgren, som understreger, at hun kun udtaler sig på vegne af børneområdet i kommunen.

I byrådet har Enhedslisten fokus på området, og her har man også bemærket udviklingen.

- Det er selvfølgelig glædeligt, at antallet af omgørelser i Ringsted Kommune er for nedadgående. Det er altid glædeligt. Det er stadig sådan, at tallet er for højt, så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, siger Henrik Kjær.

Problem i flere år Han forklarer, at byrådet har tilført flere ressourcer til området. Det har været nødvendigt.

- Det har været et problem, man sloges med i rigtig mange år med adskillige fejl. I en periode har det faglige miljø ikke fungeret ordentligt, og det er først nu, man kan se, at der sker en ændring i udviklingen. Vi bliver ved med at følge området meget tæt, siger Henrik Kjær.

På voksenhandicapområdet har Ankestyrelsen behandlet syv klager i 2020 mod fire i 2019.

I 2019 blev halvdelen af sagerne omgjort, mens det skete for 29 procent af sagerne i 2020.