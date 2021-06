Rundt omkring i Ringsteds gader kan man finde små mariehøns af sten. De skal være med til at skabe opmærksomhed omkring privat børnepasning i forbindelse med den landsdækkende kampagne »Bevar forældrenes frie valg til privat børnepasning«. Foto: Wilhelmina Magallanes

Mariehøns henviser til privat børnepasning

Ringsted - 17. juni 2021 kl. 16:57 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

»Bevar forældrenes frie valg til privat børnepasning«. Sådan lyder titlen på den landsdækkende kampagne, der i disse dage strømmer ind over landet.

- Det startede oprindeligt med en privat børnepasser i Kerteminde, som lagde et opslag op i en gruppe på Facebook, og så blev der gjort noget mere ud af det i forbindelse med, at regeringen egentlig bare gerne vil lukke alle private tilbud i forhold til børnepasning, fortæller Wilhelmina Magallanes.

Hun er privat børnepasser i Ringsted, og i går var hun ude med de børn, hun passer, og lægge små mariehøns af sten rundt omkring i Ringsted for at skabe opmærksomhed omkring den private børnepasning.

- Man forsøger fra regeringens side at gøre det til en one-size-fits-all, men sådan er det bare ikke. Der er mange tilbud fra kommuner, der ikke harmonerer med familiernes ønsker. Det er meget moderne at lave børnehuse med +100 børn, og det er der bare ikke mange, der bryder sig om. Vi synes, det er vigtigt, at vi kan være et supplement til de offentlige tilbud, siger Wilhelmina Magallanes.

Et A- og B-hold

Den landsdækkende kampagne er imod, at man fra regeringens side blandt andet vil nedsætte tilskuddet til privat pasning, blokere for oprettelsen af nye samt gå ind og styre, hvordan de nuværende skal fungere.

- Det er vi mange, der opponerer mod. Vi er mange, som ikke trivedes i, hvordan det fungerer i det offentlige regi. Det her med, at man selv kan bestemme sin hverdag, fungerer bedre for mange børnepassere og familier, end hvis det var i det offentlige, siger Wilhelmina Magallanes og fortsætter:

- De vil udhule økonomien hos private børnepassere. Vi har brug for en buffer, fordi vi skal selv ud og markedsføre os. Vi betaler også selv pension, legetøj, det hele. Vi får ingen tilskud fra kommunen, så der skal være den her buffer, så vi kan klare os. Egenbetalingen vil så blive dyre, og det vil skabe et A- og B-hold. I forvejen er det jo allerede for dem, der har råd til at betale, kan man sige.

Noget ekstra for børnene

Wilhelmina Magallanes har været privat børnepasser i Ringsted i fem år. Før det arbejdede hun i en kommunal institution, hvor hun følte, at tiden til at være til stede for alle børn, simpelthen bare ikke var der.

- Dengang havde jeg det sådan, at hvor kunne det være lækkert at være privat, for der har man kun fire børn at passe. Dengang i det offentlige sad jeg ofte med 8-12 børn, og der kunne jeg bare ikke være der 100 procent. Vi havde ofte børn, som græd i lang tid og som simpelthen bare ikke kunne i en institution. Nu føler jeg, at jeg kan være noget ekstra for børnene, som jeg ikke kunne dengang, forklarer hun og føjer til:

- Det skal ikke ses som en konkurrence mod det kommunale, men man kan sige, hvis det kommunale fungerede, så havde der heller ikke været et marked for det private. Ofte i private institutioner kan man bedre passe børnene ind. Derfor startede jeg også op privat. De børn, der kommer hos mig, er tit børn, der har brug for noget ekstra, som ikke passer ind i kasserne i det offentlige, som er meget firkantede.

Wilhelmina Magallanes opfordrer desuden alle til at gå ind og støtte borgerforslaget »Bevar de private børnehaver«. Det kan man læse mere om på borgerforslag.dk. Imellemtiden kan man tage ud i byen og se, om man ikke kan finde en mariehøne eller to.