Se billedserie Maria Nybo Middelhede Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Marias verden brød sammen: Sygedagpenge blev opsagt- stik imod coronaregler

Ringsted - 13. marts 2021 kl. 10:50 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Maria Nybo Middelhede følte, at hele hendes verden sank i grus, da hun modtog en skrivelse om, at hun stod foran at miste retten til sygedagpenge og blive sendt ud i jobafklaringsforløb, selv om loven siden marts 2020 har givet ret til forlængelse af sygedagpenge på grund af corona. - Er der ikke noget om, at man har ret til forlængelse på grund af corona? spurgte hun sagsbehandleren på jobcentret, men fik et afvisende svar.

Efter syv månedes svær sygdom i form af en mystisk hjerneinfektion, følte Maria Nybo Middelhede sig presset til at fuldtidsraskmelde sig af angst for at miste sit arbejde, selv om hun i samarbejde med læge og jobcenter allerede var ved at trappe op hos sin arbejdsgiver for til slut helt at raskmelde sig i april 2021.

Alt dette gjorde Ringsted-borgeren voldsomt frustreret, og hun endte med at klage til politikerne i Ringsted Kommunes social- og arbejdsmarkedsudvalg.

Kasper Sonne, socialdirektør i Ringsted Kommune, erkender, at der er tale om et uheldigt forløb, som skyldes et administrativt hul, mens en forlængelse af loven er ved at blive vedtaget.

- Vi har jo ikke noget mål om at ødelægge et liv. Det er ikke det, vi er sat i verden for. Det er drønuheldigt, at hun sidder tilbage med den oplevelse. - Der kan godt være noget kommunikation i forhold til, hvordan vi får sagt det her på. Vi skal sige tingene, som de er, siger han om sagen, som nu resulterer i et møde med politisk deltagelse i Ringsted Kommune.

