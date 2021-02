Marianne Fryland har midlertidigt lukket Mariannes Smørrebrød fordi en medarbejder er ramt af corona. Hun håber at kunne åbne igen tirsdag eller onsdag i næste uge. Foto: Bodil Pinholt

Mariannes Smørrebrød ramt af corona

En af medarbejderne i Mariannes Smørrebrød på Næstvedvej 13 i Ringsted er blevet testet positiv for corona. Det betyder, at forretningen er midlertidigt lukket.

Pågældende medarbejder var ellers testet negativ, men dagen efter viste en ny test sig at være positiv.

Der fik de besked fra corona-hotlinen, at forretningen skulle lukke med det samme og medarbejderne skulle gå i selvisolation.

Marianne Fryland ved endnu ikke, om hun selv og de to øvrige medarbejdere er blevet smittet. Fra, at man har været sammen med en person, som er testet positiv, så kan der gå fire dage, før det kan konstateres, om andre er blevet smittet.

Marianne Fryland og de to øvrige medarbejdere skal testes igen på lørdag og på mandag. Der skal foreligge to negative tests, før smørrebrødsforretningen igen må holde åbent. Hvis de kommende tests er negative, så håber Marianne Fryland at kunne åbne igen tirsdag eller onsdag.