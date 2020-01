Marcus vil vinde DM i Skills

Marcus Pete Chamberlain og Anders Helbo fra Djursland har pudset formen af på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, som står for skoleuddannelsen af tækkemandslærlinge. Pr-foto

16. januar 2020

Marcus Pete Chamberlain er i lære som tækkemand hos Tækkemand Carlsen i Kværkeby ved Ringsted. I denne uge stiller han op til DM i Skills, hvor han er oppe imod en god bekendt.

Til marts er Marcus Pete Chamberlain færdiguddannet som tækkemand - og måske bliver der endnu mere at fejre i år, end bare svendebrevet. Marcus er i denne uge nemlig finaledeltager i DM i Skills, hvor Danmarks bedste tækkemandslærling skal findes.

Tækkemand er jo ikke et voldsomt udbredt fag, så der er kun to deltagere med i finalen, nemlig Marcus Pete Chamberlain og Anders Helbo fra Djursland. De to kender hinanden udmærket fra Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, som står for skoleuddannelsen af tækkemandslærlingene. Det er også her, at begge har pudset formen af i de sidste dage før finalen.

Hjælper hinanden - Vi ved på forhånd, hvad vi skal lave i finalen, så vi kan nå at øve os. Det foregår i en afslappet stemning, hvor vi også hjælper hinanden, inden vi skal konkurrere i finalen i Bella Center, fortæller Marcus.

De to udfordringer i finalen bliver at tække en lodret overflade og en tagflade med et VELUX-vindue. At tække en lodret flade har Marcus Pete Chamberlain aldrig prøvet før, så han bruger en del energi på at øve den disciplin.

Et lækkert håndværk Egentligt var det tømreruddannelsen, Marcus Pete Chamberlain gik i gang med, men under grundforløbet havde skolen besøg af en tækkemand, som fortalte om faget, og så fik Marcus Pete Chamberlain mod på at gå den vej i stedet. Det har han ikke fortrudt.

- Det er et lækkert håndværk, og tækkerør er et skønt materiale at arbejde med. Det er rart at arbejde ude. At ligge oppe på en tagryg i dejligt vejr og kunne nyde naturen, eller måske en havudsigt, er bare fantastisk. Arbejdet er også meget afvekslende; det er sjældent, at du får samme opgave to gange, siger Marcus, som er fra Jylland, men flyttede til Sjælland for at få læreplads og håber at kunne fortsætte hos Tækkemand Carlsen, når svendebrevet er i hus.

Der er arbejde nok - Det er et lille håndværk, og det virker til, at der er mangel på svende. Arbejde er der nok af, for et tækket tag skal udskiftes efter 40-50 år, så der er hele tiden nyt arbejde. Nogle mestre er booket to år frem, ved jeg.

Rent teknisk er der sket den udvikling i faget, at hvor man før fæstnede tækkerørene til lægterne ved at sy med en krum nål, kan man nu bruge skruemaskine og specielle skruer med tråd på.

Marcus Pete Chamberlain glæder til sig til finalen: - Jeg vil gerne være en god tækkemand og selvfølgelig også gerne vinde DM.