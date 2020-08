Vejret er måske ikke så fristende til en badetur, men Hvidsø kan friste med dens sædvanlige høje vandkvalitet, efter at endnu en prøve er nærmest fri for ulækre og farlige colibakterier. Den nyeste prøve er fra 17. august, hvor vandtemperaturen i Hvidsø var 24,8 grader. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Mange ulækre bakterier i badesø har ukendt årsag

Ringsted - 22. august 2020 kl. 08:17 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt peger på, at det enorme fund af slemme fækale colibakterier i Hvidsø i Jystrup ved Ringsted i juli måned var et enkeltstående tilfælde forårsaget af ukendt »gerningsmand« eller -dyr.

Det fortæller hydrogeolog Michelle Kappel fra Ringsted Kommune.

- Vi har ikke fundet en årsag til colibakterierne. Vi har været ude i oplandet og kigge efter mulige årsager til et uheld - overløb eller brud på anlæg eller rør, som kunne være årsagen. Vi har ikke fundet noget, hvilket også passer med, at det hurtigt er forsvundet igen, siger Michelle Kappel.

Det er nu en uge siden, at hun fik fjernet skiltene med badeforbud ved søen, efter at de havde stået der i godt tre uger på grund af et indhold af hele 9800 fækale e.colibakterier pr. 100 milliliter vand i en ordinær vandmåling.

Det er et virkeligt sjældent stort fund i Hvidsø, hvorfra vandprøver normalt indeholder under 15 af de farlige bakterier pr. 100 milliliter, - altså så få, at de dårligt kan måles.

Sådan er status igen. I opfølgende prøver, er mængden af de ulækre bakterier faldet i stor stil, og de var væk i den prøve, der gjorde at badeforbuddet blev ophævet 14. august.

Den nyeste måling er fra i mandags den 17. august.

Også her viser resultatet, at Hvidsø stadig er på den vanlige høje standard for god badevandskvalitet.

De 9800 bakterier pr. 100 milliliter fra den astronomiske måling i juli kan kun komme ét sted fra - det er ækelt, men de fækale colibakterier stammer nu engang fra afføring.

Da der hverken er fundet overløb fra naturen omkring søen eller hullede kloakrør med spildevand i nærheden af prøvetagningsstedet, tyder det på, at der havde været bæ i vandet, kort før prøven med de tusinder af bakterier i juli blev taget.

- Man kunne forestille sig at nogen eller noget har haft et »uheld« i søen ved før prøvetagningen ved badeområdet, men jeg har ikke nogle fakta at hænge noget op på, siger Michelle Kappel.

