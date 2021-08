Se billedserie Formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget Benny Christensen (S) påpeger, at det stigende antal ældre borgere vil øge udfordringen med at skaffe tilstrækkeligt med uddannede medarbejdere i ældreområdet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Mange ufaglærte i ældrepleje: Det er en udfordring at rekruttere faglærte

Ringsted - 01. august 2021 kl. 06:22 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

25,5 procent. Det er andelen af arbejdskraften i Ringsted Kommunes ældrepleje, der ikke er faglært, viser dugfriske tal fra FOA. Og det er en stigning på 11,6 procent siden 2017.

Med sin andel på 25,5 procent ligger Ringsted Kommune også et godt stykke over landsgennemsnittet på 22 procent.

- Det er en udfordring for os og mange andre kommuner at rekruttere faglærte, siger kommunens direktør Kasper Sonne.

- Alle medarbejdere løser opgaven, så godt de kan, men selvfølgelig er udgangspunktet, at man er mere kvalificeret, når man har en uddannelsesmæssig baggrund inden for det, man arbejder med, fortsætter han.

Et strukturelt problem

Kasper Sonne kalder problemet med at rekruttere faglært arbejdskraft for strukturelt:

- De seneste uddannelsestal viser jo også, at der ikke er ansøgere nok til de her velfærdsuddannelser, og det er en udfordring. Vi gør som kommune alt, hvad vi kan, for at det er attraktivt at få en uddannelse. Vi har for eksempel vejledere og samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at gøre det så attraktivt som muligt, påpeger Kasper Sonne.

Penge afsat

Formanden for Ældre- og Genoptræningsudvalget Benny Christensen (S) istemmer med Kasper Sonne i forhold til det strukturelle problem i at tiltrække faglært arbejdskraft.

- Det er jo et generelt problem i hele landet, som desværre vokser i takt med, at antallet af ældre også stiger, lyder det fra udvalgsformanden, der fremhæver, at man fra politisk hånd har afsat midler til at uddanne flere faglærte:

- Vi har sat nogle penge af i budgettet til voksenledere (en såkaldt voksenlærling-ordning med jobcentret, red.) netop for at forsøge at uddanne flere. Jeg tør ikke at sætte tal på det, men det har vi.

- Vi skal helt klart have mere uddannet personale, men når vi ikke kan få det, så må vi få det, vi kan. Alternativet er jo, at vi ikke kan hjælpe vores medborgere, og jeg vil sige, de ufaglærte lærer jo også noget hen ad vejen, pointerer Benny Christensen.

Ingen grund til bekymring

Kasper Sonne understreger i denne sammenhæng også, at man som borger ikke skal være bekymret for kvaliteten af den pleje, man modtager:

- Vi sikrer en god pleje gennem en grundig oplæring, og så er hele sundhedsområdet meget manuelt styret med velskrevede procedurer og rutiner, og så vi kører et tilsyn, så vi sikrer, at der leveres det, der skal. Vi rekrutterer så de personer, der skal til, og hvis de ikke er faglærte, så må vi rekruttere ufaglærte, men der er ingen borgere, der skal være nervøse for deres pleje, slår han fast.

Hvordan sikrer I, at det faglærte personale ikke overbebyrdes med opgaver og ekstra ansvar, når andelen af ufaglært arbejdskraft er så relativ høj?

- Det er en løbende dialog med ledelse og medarbejdere, så tingene kan strikkes sammen på en ordentlig måde. Det er en balancegang, kan man sige, men vi stræber efter at skabe en arbejdsplads, der er attraktiv at være på, lyder det fra Kasper Sonne.

Ringsted Kommune med sine 25,5 procent er med i top fire over kommuner i Region Sjælland med flest ufaglærte i ældreplejen kun overgået af Roskilde, Greve og Sorø kommuner, der har en andel på henholdsvis 27,2, 27,5 og 27,7 procent.