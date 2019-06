Se billedserie Hvis man har betalt kontant for sine nye møbler, men ikke fået dem leveret, må man nu stille sig op i rækken af kreditorer, der håber at få penge ud af konkursboet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mange privatkunder er ramt af konkurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange privatkunder er ramt af konkurs

Ringsted - 20. juni 2019 kl. 13:27 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Casanova Møbler i Nørregade i Ringsted i fredags bekendtgjorde på sin Facebook-side, at man var nødt til at holde lukket i et par dage for at få talt varelageret op, har virksomhedens Facebook side svømmet over med støtteerklæringer og forståelse fra følgerne. Der er dog også kunder, der er utilfredse og bekymrede for deres bestillinger.

Læs også: Stor møbelbutik erklæret konkurs

Et fællestræk hos disse kunder er, at de har bestilt og forudbetalt enten hele eller en pæn del af det samlede køb af nye møbler uden at få leveret deres varer.

Bestillinger og betalinger er enten foregået via møbelbutikkens webshop eller i butikken i Nørregade.

- Det, der fylder mest lige her og nu, er kunderne. Man overvejer situationen, men det er svært ikke bare at falde tilbage på det problem, der langsomt har umuliggjort vores eksistens. For den logisk tænkende, er det simpelthen grotesk at spærre en hel butiksgård og hovedgade af for al lokal, og ikke mindst udenbys biltrafik, i snart fem måneder, lyder det fra en frustreret direktør Bjarne Jensen efter skifteretten i Roskilde onsdag tog Casanova Aps under konkursbehandling.

Han forklarer, at det er kurator, som har overtaget al fremtidig korrespondance med privatkunder, leverandører med mere. Han lægger ikke skjul på, at det er privatkunderne, der er mest udsatte i den nuværende situation og deres situation, der giver flest panderynker. Mane fanden på væggen er dog alt for tidligt, understreger han, da virksomheden har mange værdier og han har desuden stor tillid til den proces, kurator nu varetager.

- Erhvervsdrivende tager en kalkuleret risiko ved at handle med hinanden, de får udarbejdet kreditvurderinger, de forsikrer sig, og kan i nogen grad nyde beskyttelse af en selskabskonstruktion. Slutkunderne derimod lægger deres private sparepenge, og vi har et helt personligt og tillidsbaseret forhold til mange af dem. Når de køber en vare, er der minimum to års reklamationsret gennem butikken. Andre kunder køber gavekort til fremtidigt brug og ved større ordrer på møbler, er det normalt med forudbetaling. Det er derfor, jeg bliver nødt til at gentage, at jeg synes, at det er så utrolig nonchalant af kommunen at tillade sådan en markant og langvarig nedlukning af en handelsgade. Det er hasard med virksomheden og kunderne, for hvordan skal en virksomhed kunne trække mirakler op ad lommen, siger Bjarne Jensen og tilføjer:

- Vi taler om byens hovedgade og huslejen er baseret på det. Baseret på, at det er en butik, man lejer og at der kan omsættes varer derfra. Vi påskønner initiativet med klimatilpasning for byen og har respekt for arbejdet, der udføres med det, men hvor er logikken i etaperne og udførslen.

relaterede artikler

Stor møbelbutik bliver drænet af kommunalt klimaprojekt 09. februar 2019 kl. 08:21

Ejer: Kommunen spiller hasard med vores butik 09. februar 2019 kl. 08:17