Mange nye rutiner skal på plads i dagtilbud og skoler

- Det er af største vigtighed for os, at genåbningen er ordentligt planlagt, så der er tryghed for alle børn, forældre og ansatte. Vi skal alle - både på institutioner og skoler og hjemme i hvert enkelt hjem - have indarbejdet nye rutiner i den nye hverdag. Ringsted Kommune har valgt, at vi hellere vil bruge den rette tid på at planlægge børnenes nye hverdag, så vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer, end at komme for hurtigt i gang siger borgmester Henrik Hvidesten (V).