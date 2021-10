Mange klip i kortet ved fartkontrol

Færdselspolitiet havde travlt ved de to fartmålinger onsdag. Foto: Kenn Thomsen

Ringsted - 14. oktober 2021 kl. 11:37 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

24 bilister blev taget for at køre for stærkt i Ringsted og Benløse, da Midt- og Vestsjællands Politis færdselsafdeling onsdag gennemførte en hastighedskontrol i anledning af den landsdækkende hastighedskampagne i uge 41.

Politiet havde taget opstilling på på Køgevej ved Kildemarken i Ringsted, og på Holbækvej før Ludvig Holbergsvej i Benløse fra klokken 16.30-20.

- Målingerne blev lavet i byzone, hvor det er tilladt at køre 50 km/t. Betjentene målte med en laser, som viser køretøjets hastighed i det øjeblik, målingen foretages, oplyser kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.

Bøder lander i E-boks Måling med laser kan foretages på lang afstand, og bilisterne, som kørte for hurtigt, blev så efterfølgende vinket ind til siden af betjentene.

23 bilister har nu fået en bøde i deres E-boks og de kørte alle så stærkt, at de også vil få et klip i deres kørekort.

En 20-årig mand fra Bjæverskov blev på Køgevej målt til at køre 72 km/t. Men det viste sig ikke at være den eneste lovovertrædelse, som betjentene måtte tage sig af. Den 20-årige var desuden positiv for hash i en narkometertest og han havde ikke et gyldigt kørekort.

En bilist kørte så hurtigt, at sagen udløser en betinget frakendelse af førerretten. Den 58-årige mand fra Ringsted blev klokken 20.44 målt til at køre 86 km/t på Køgevej. Han kan ud over en klækkelig bøde forvente at skulle op til en kontrollerende teori- og køreprøve for at få lov til at beholde sit kørekort.