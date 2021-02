Se billedserie Dette område ved Ringsted Sport Center skal indgå i planerne for de nye udendørs aktivitetstilbud. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mange ideer til udvikling af udearealer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange ideer til udvikling af udearealer

Ringsted - 03. februar 2021 kl. 09:47 Kontakt redaktionen

Udendørsfaciliteterne ved Ringsted Sport Center står over for at skulle nytænkes, og onsdag den 20. januar blev idéudviklingen sat i gang med et online kick-off-møde med 65 deltagere.

Det digitale fremmøde vidnede om stor interesse for at bidrage, og efterfølgende har Ringsted Sport Center og DGI dagligt modtaget flere idéer til projektet.

Det er en del af de politiske visioner for projektet, at udviklingen af området skal resultere i et varieret tilbud, der blandt andet har plads til det sunde, det skæve, det sjove og det sublime.

Ifølge DGI spænder idéerne, de har modtaget indtil nu, bredt, og det er et godt udgangspunkt for den kommende udviklingsplan, de skal udarbejde.

Idéerne omfatter for eksempel udendørs svømmebassin, pumptracks, skaterområde, et mindre skovområde med sti, løberuter, pannabaner, beachbaner til håndbold og volleyball, bålsted, pavillon til dans, forhindringsbaner, squashbaner, floorballbaner, multibaner og et kombineret legeplads- og træningsområde, fremgår det af en pressemeddelelse.

Ringsted Sport Center og DGI vil gerne modtage mange flere idéer, da det giver det bedst mulige udgangspunkt for arbejdet med udviklingsplanen.

Der er åbent for indsendelse af idéer og input fra alle interesserede i alle aldre i Ringsted og omegn frem til slutningen af februar.

Borgere kan indsende deres idéer via en formular, som findes på hjemmesiden www.ringsted.dk/rsc.

Her kan man læse mere om projektet, finde et oversigtskort over det område, der skal udvikles, samt inspiration fra og fakta om udendørsfaciliteter rundet omkring i Danmark.

Hjælp til ideudvikling

DGI står klar til at sparre med borgere, der allerede har en idé, som de gerne vil gå mere i dybden med.

Det betyder, at man kan få hjælp til at beskrive sin idé hele vejen rundt og understøtte den med fakta, så ideen kan blive kvalificeret yderligere.

Ønsker man sparring, kan DGI-konsulent Marianne Høyer kontaktes på marianne.hoeyer@dgi.dk.