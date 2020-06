Der var ikke decideret kø ved indgangen, da Jysk genåbnede sin butik i Ringsted, men indenfor sneglede der sig en pæn kø for at komme til kassen. Foto; Peer Rasmussen

Mange i Jysk ved åbningen

Jysk genåbnede sin forretning i Ringsted på Tranevej i dag klokken 9, efter at den gamle butik i Industriparken brændte tidligere på året.

Der var ikke decideret kø uden for butikken, men indenfor sneglede der sig en pæn kø for at komme til kassen.