Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Mange andre gør det - men ingen regnbueflag i Ringsted

Ringsted - 21. august 2021 kl. 10:02 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

I anledning af WorldPride, som i hele verden fejrer LGBT+-bevægelsen i denne uge, har flere kommuner valgt at skifte Dannebrog ud med et flag i regnbuens farver. Det drejer sig blandt andet om Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns. Men her i Ringsted, er der ingen tegn på de internationale festligheder.

Har manglet et netværk William Christophersen er 21 år og bor og arbejder i Ringsted. Og så er han transkønnet mand. Han har været med til at fejre WorldPride i mange år, og kunne godt tænke sig mere fokus på diversiteten her i Ringsted.

- Jeg har manglet et netværk her i Ringsted rigtig meget. Det er hårdt at komme ud, og man står lidt alene i det. Det kunne være rart med et netværk, der kunne relatere til de problemstillinger man står med, siger han, og fortsætter:

- Det kunne da være meget cool, hvis Ringsted flagede med Pride-flaget, det kunne være at det ville bringe lidt mere fokus på det.

En politisk markering WorldPride er en politisk markering og demonstration for LGBT+ personers rettigheder. Det markeres ofte ved talks, workshops og lignende arrangementer samt en parade. Paraderne foregår i flere storbyer rundt omkring i hele verden. Den første prideparade var i New York i 1970, hvor man protesterede mod manglende rettigheder for bøsser og lesbiske.

Regnbueflaget, som symboliserer pridefejringen og LGBT+-samfundet i hele verden, blev brugt for første gang i 1978 under »The San Francisco Gay and Lesbian Freedom Day Parade«. Flaget bestod oprindeligt af otte farver: Pink, rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet, men produktionen af flag med så mange farver, var dengang svær at håndtere, og i 1979 blev det ændret til det flag, vi kender i dag med seks farver. Danmark har et regnbueflag vajende året rundt på Rådhuspladsen i København, som det eneste land i verden.

Har også selv et ansvar William Christophersen erkender, at LGBT+ personer i Ringsted også selv har et ansvar for at arrangere, hvis de gerne vil fejre pride lokalt, men at manglen på netværk her i byen gør det svært. Han fortæller, at det føles nemmere at tage til København for at fejre pride, fordi her er folk mere åbne og rummelige.

Ifølge ham mangler der steder og personer i Ringsted, som kunne være med til at sætte fokus på og måske gøre det nemmere for andre at være mere åbne omkring deres køn og seksualitet.

- En parade i Ringsted ville nok være lidt svært, men man kunne måske arrangere nogle bar- eller temaaftener, som kunne være med til at sætte mere fokus på LGBT+, siger William.

- Og så selvfølgelig flaget i Pride-ugen.

Har aldrig været vendt Ringsted Kommune oplyser, at overvejelserne hverken har været oppe at vende politisk eller administrativt, og at det altså hverken er en beslutning, der er taget stilling til eller fra.

De oplyser ligeledes, at hvis WorldPride skulle markeres i Ringsted, må beslutningen komme fra politisk side af, og at man formentligt ville tage det op til overvejelse, skulle der være et ønske fra borgerne omkring dette.