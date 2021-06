Manden med musikpiberne kan se tilbage på 30 år i musikken, 60 år i livet

- Det bedste ved mit job er for eksempel vores allehelgensgudstjenester, for der spiller musikken en kæmpestor rolle, og man kan tydeligt se, at det er musik, som bevæger folk.

For at blive organist skal man have en uddannelse af længere varighed end lægeuddannelsen.

- Under corona'en blev der nedlagt forbud mod at synge fællessang, hvor Jens fik en mere fremtrædende rolle. Når man går til gudstjeneste, tager man meget for givet, men under corona'en gik man bare derfra og klappede hænderne sammen og sagde »thank you for the music«.