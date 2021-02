Jesper Jon (th.) mener, at det er vigtigt at turde tale om følelser som mand, og derfor har han startet en mandegruppe i Hallingelille økobofælleskab.

Mandegruppe snakker følelser over bål

Det er dog hverken fortiden eller folk i lændeklæde, mandegruppen i Hallingelille kigger i øjnene, men sig selv og hinanden, når de mødes om et bål en gang om måneden i økobofællesskabet ved landsbyen Valsømagle nordvest for Ringsted.

At kigge ind i et bål er næsten som at se sin tusind år gamle stenalderslægtning i øjnene.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her