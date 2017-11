Send til din ven. X Artiklen: Mandefald i handicapteamet for kommunens børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mandefald i handicapteamet for kommunens børn

Ringsted - 27. november 2017 kl. 15:28 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To opsigelser, en pensionering og to sygemeldinger i Ringsted Kommunes Handicapteam under Børne- og Familierådgivningen betyder, at afdelingslederen og centerchefen for tiden tager imod samtlige henvendelser om, de cirka 200 sager Handicapteamet har ansvaret for.

- De to ledere passer afdelingen. Det kan lade sig gøre. Der er ikke daglig aktivitet på alle sager. De tages op med mellemrum, forklarer kommunens børnedirektør Henrik Harder, der har sat gang i processen med at ansætte vikarer til at råde bod på den markante underbemanding i Handicapteamet.

Op til weekenden sendte han via Facebook en orientering ud om situationen.

- Det var ment som en service og for at sige: Ro på. Vi har styr på det, siger børnedirektøren, som vedstår, at nogle forældre kan have oplevet serviceforringelser i november måned i form af længere sagsbehandling.

- Det hører fortiden til. Vi er på omgangshøjde og er oven på. Situationen er sådan set stabil. Borgerne skal forvente det serviceniveau, de plejer. Hvis ikke skal de ringe til os, siger Henrik Harder, som gerne lader sig holde op på den tilbudte service.

Det er prisværdigt ifølge Rasmus Balslev, formand i Region Øst hos Dansk Socialrådgiverforening. Han undrer sig dog over, hvordan to medarbejdere passer en hel afdelings arbejde.

- Det er på et lavpunkt. Jeg har svært ved at se, hvordan de kan opretholde den service, man har stillet forældrene i udsigt, fortæller han.

Der vil snarligt blive holdt et møde mellem parterne.