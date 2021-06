Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mand uden kørekort oplyste falsk navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand uden kørekort oplyste falsk navn

Ringsted - 07. juni 2021 kl. 12:01 Kontakt redaktionen

Fredag klokken 8.29 standsede en betjent fra færdselsafdelingen en personbil, som var blevet målt til at køre 75 km/t i en 50 km/t zone på Holbækvej i Ringsted.

Føreren, som senere skulle vise sig at være en 22-årig mand uden fast bopæl, opgav et falsk navn over for politiet. Han havde nemlig aldrig taget et kørekort, men var blevet idømt en betinget frakendelse af førerretten på grund af tidligere overtrædelser af færdselsloven.

Han blev sigtet for at køre for stærkt og oplyse falsk navn, og derved forsøgte at give en anden skylden. Han blev også sigtet for kørsel uden førerret.

I bilen fandt politiet desuden fire gram amfetamin, som den 22-årige blev sigtet for at besidde. En narkotest viste dog ikke tegn på, at han havde indtaget narko forud for kørslen.

Den 22-årige havde lånt bilen af et familiemedlem, som kan forvente at få en sigtelse for at have lånt bilen ud til en person uden kørekort.

De sigtede kan forvente at høre mere fra politiet i sagerne.