Mand truede kæreste med luftpistol

Benløseparken i Ringsted var scenen for et større politiopbud fredag aften efter anmeldelsen af en mand der truede sin kæreste med hvad senere viste sig at være en luftpistol.

Manden er blevet anholdt fredag aften på sit bopæl i Benløseparken og lørdag morgen løsladt, skriver tv2east.dk.

Manden er sigtet for at fremføre trusler på livet.