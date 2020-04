Inden Retten i Roskilde og de øvrige domstole lukkede stort set ned på grund af virussen, fik en mand dom for at stjæle julepynt og rødvin. Foto: Katrine Wied

Mand stjal firmaets julepynt

Det var forår og maj måned, og der var godt et halvt år til jul.

Men da en ansat i en virksomhed i Ringsted Kommune havde et ærinde i firmaets lagerhal, lokkede noget julepynt samt 24 flasker rødvin den ansatte mere end lovligt er.

Men retssystemet har ikke glemt det. Retten i Roskilde nåede lige at få sagen mod manden afgjort, inden coronavirussen lukkede det meste af retsvæsenet ned.

Det fremgår af rettens dombog. Her står det, at den 43-årige stod for en dommer i en tilståelsessag.