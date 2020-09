Mand fik hovedskade efter fald fra tag

Inden ankomsten til uheldsstedet fik politiet oplysninger om, at den tilskadekomne var fløjet med lægehelikopteren til Rigshospitalets traumecenter til undersøgelse og behandling for et hovedtraume.

Lørdag formiddag klokken 09.07 fik politiet via alarm 112 melding om, at en person var kommet til skade i forbindelse med noget tagarbejde på en privat adresse på Nyhusvej i Ørslev.

Det viste sig, at den tilskadekomne var en 72-årig mand fra Vig, som havde hjulpet med et tagarbejde på en ladebygning. Han faldt under arbejdet gennem taget og ned på et betongulv, hvorfor han pådrog sig et hovedtraume.