Politiet har i flere omgange sigtet en mand for ulovlig adfærd i Ringsted. Foto: Kenn Thomsen

Mand fængslet for ulovlige gerninger

Ringsted - 01. juni 2021 kl. 11:04 Af Niels Nedergaard

Han er blandt andet straffet for at have lavet indbrud hos Ringsted Outlet, hvor der blev stjålet for op mod 7000 kroner i værdier.

Den dømte mand er desuden tidligere blevet sigtet for at have været i besiddelse af euforiserende stoffer, hvor han blev taget i at have 642,31 gram hash på sig tilbage i april 2020.

Ved samme lejlighed blev manden tiltalt for at være i besiddelse af et våben bestående af 26 patroner, mens han også blev tiltalt for hæleri i samme ombæring.

Sidst, men ikke mindst er manden flere gange blevet sigtet for at have brudt færdselsloven på vejene i- og omkring Ringsted.

Han er desuden bleve frakendt retten til at føre et motordrevet køretøj, mens han altså også kan se frem til at skulle sidde bag træmmer de næste tre måneder og en dertilhørende bøde på 2500 kroner.