Mand blev presset til at købe en skodbil

En 30-årig mand fra Ringsted måtte hive fat i Østjyllands Politi for at få hjælp mod en uhæderlig bilsælger i Risskov nord for Aarhus.

Da han tirsdag den 19. oktober drog af sted på alle godt 250 kilometer til Risskov for at købe bilen og betale resten af prisen, mødte han en sælger, hvis omgang med sandheden viste sig at være noget lemfældig.

Den 30-årige kontaktede politiet klokken 21.30 for at anmelde episoden og beskrev for politiet, hvordan bilsælgeren var så frembrusende og pressede så meget på for at få gennemført handlen, at den 30-årige i første omgang betalte, men gjorde samtidig klart, at han ikke ønskede at købe bilen, fordi den var uforsvarlig at køre i.