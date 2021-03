Se billedserie Gå fodbold er for alle på 65 og derover. Fotos: Thomas Olsen

Man må gerne lunte til gå fodbold

Ringsted - 24. marts 2021 kl. 06:30 Kontakt redaktionen

Bodil Pinholt

Selv om man er i nærheden af pensionsalderen og måske har lidt småskavanker og ikke løber så hurtigt mere, så behøver man ikke at lægge fodboldglæden på hylden.

Vetterslev-Høm og RIF Herrefodbold er gået sammen om et gå fodbold-hold for personer på 65 år og derover. Begge klubber etablerede hold i 2019, men kunne ikke mønstre mere end 4-6 spillere, og det var lige lidt nok til et hold. Derfor har de nu slået sig sammen og spiller på skift på VHGs idrætsanlæg i Høm og på kunststofbanen i Ringsted. Der trænes hver tirsdag klokken 15.30-16.30.

Alle kan være med, bare de er sociale lyder det fra spillerne. Det handler selvfølgelig om at få rørt sig, men også om at hygge sig og snakke. Det er der tid til i tredje halvleg, hvor snakken går livligt over en øl eller sodavand.

Alle på holdet har spillet fodbold før, en enkelt har holdt en pause på 35 år, men det er ingen hindring for at være med.

I øvrigt er alle velkomne på holdet, uanset om de har spillet fodbold tidligere eller ej. Der stilles ingen specielle krav til spillerne. Foreløbig er der kun mænd på holdet, men kvinder er også velkomne.

- Vi har en grundregel, at vi ikke må tackle, siger Poul Nielsen, Vetterslev-Høm IF.

Der spilles meget forsigtig fodbold, hvor man tager hensyn til hinanden.

Det hedder gå fodbold, fordi det er helt legalt at gå på banen. Der er også tilladt at lunte.

Gå fodbold er begyndt i DGI-regi, og det spilles i forskellige foreninger rundt omkring.

- Vi har ingen intentioner om at skulle spille mod andre hold. Det er for hyggen, siger Jørgen Frandsen, fra RIF.

Man spiller højst en time på en fem-mands bane.

Søren Hansen er med på holdet, og han er godt tilfreds med, at han får rørt nogle andre muskler og led, end når han dyrker anden sport.

- Det er et skidegodt initiativ, de har taget. Det skal I have ros for, siger Søren Kjær Poulsen under tredje halvleg.

Det er aldrig for sent at starte til gå fodbold. Holdets ældste har passeret 70 år.

I øjeblikket foregår 3. halvleg udendørs, da spillerne ikke må benytte klubhuset. Derfor møder man også op omklædt, klar til at spille.

Nu her ved begyndelsen på den nye sæson er der ti på holdet, men klubberne kunne godt tænke sig lidt flere.

- Alle, der har lyst, kan komme at prøve, og se om det er noget, oplyser Jørgen Frandsen.

Interesserede kan ringe til Jørgen Frandsen, telefon 61 71 13 48, Poul Nielsen, 61 51 81 34 eller til Jens Sørensen på telefon 40 30 72 06.