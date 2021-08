Man er aldrig for gammel til karate

Se billedserie I Ringsted Karateklub træner man ikke efter grader men alder. Foto: Bodil Pinholt

Ringsted - 26. august 2021 kl. 09:42 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Kampsport: Karate er en kampsport, der kan følge én hele livet, og man bliver aldrig for gammel til at dyrke karate. Selv sortbælter kan blive ved med at forbedre deres teknik. Og det er aldrig for sent at begynde.

Ringsted Karateklub tilbyder som noget nyt familiehold, hvor forældre kan gå til karate med deres poder. Normalt er den nedre aldersgrænse for at begynde i klubben otte år, men på familieholdet kan børn helt ned til seks år komme sammen med forældre. Klubben kalder der familiehold/fritræning, og det betyder, at alle klubbens medlemmer kan komme.

Familieholdet begynder den første lørdag i september, altså den 4. og det foregår i gymnastiksalen på Valdemarskolen, som ligger i portbygningen til venstre. Det er fra klokken 13-14.

Formand for Ringsted Karate Klub Jess Andreasen lover, at der bliver udfordringer såvel for børn som for voksne.

Klubben ser tit, at når børn begynder til karate, så står de voksne i baggrunden og kigger på. Nu kan de voksne med altså være med. Karateklubben håber dermed, at nogle har lyst til at fortsætte i klubben.

- Jeg startede selv for mange år siden, fordi min søn skulle prøve, fortæller Jess Andreasen.

Der er den fordel ved karate, at mange teknikker er de samme, uanset om man er barn eller voksen og om man er nybegynder eller øvet.

Det er graden af korrekthed i udførelse af øvelserne, der er forskellige.

- Man kan hele tiden forbedre den enkelte teknik, siger Jess Andreasen.

Det er derfor gamle, garvede karateudøvere stadig har udbytte af karatetræning.

Karateklubben kan have nybegyndere og sortbælter til at træne side om side.

- Vi deler efter alder og ikke grader, fortæller Jess Andreasen.

Det betyder at en laverer gradueret godt kan være til inspiration for en højere gradueret.

To gange om året er der graduering. Det er Jess Andreasen og en hjælpetræner, der indstiller medlemmer til graduering og de lægger vægt på, at de indstillede er klar til at blive bedømt.

- Vi går meget op i at sige til dem (udøverne, red.) at de kommer op til graduering, når de er klar, så de ikke dumper, siger Jess Andreasen.

Hvis man kommer til alle træninger, så er der en reel chance for rykke op i graderne.

- Som oftest overrasker de positivt til graduering, oplyser Jess Andreasen.

Alle gradueringer, undtagen sortbælter, foregår i klubben. To trænere i klubben har licens til at graduere. Fra sortbælter og op foregår det i organisationen SKIF Danmark (Shotokan Karate-Do International Federation).

Når medlemmer har passeret 14 år, kommer de på voksenhold.

Ringsted Karateklub, der har eksisteret i 12-13 år, er en lille klub. Den har i øjeblikket 26 medlemmer. Både børne- og voksenhold har træning to gange om ugen, og der trænes, uanset hvor mange, der møder op. Tirsdag og torsdag klokken 17.00 til 18.00 er der træning for børn fra 8 til 15 år og voksne fra klokken 18.30 til 20.00

SKIFs motto er, at karate er for alle. Nogle kommer, fordi de skal afreagerer, andre kommer med en selvtillid, der er på højde med et fodpanel. Når man møder dem to år efter, så kommer de med oprejst pande, siger Jess Andreasen.

Karate hjælper på selvtilliden og er godt for koncentrationen.

- Koncentrationen er i fokus, og man nørder lidt med, hvad man kan med sin krop.

Under træningen er der ro i salen, kun trænerens kommando og kampråb høres. Det foregår på japansk, og det skyldes, at når udøvere møder andre karatefolk rundt omkring i verden, så har de lige tilgang til sporten.

Det er ikke noget problem for børnene at lære de nye gloser. Det kan derimod være lidt vanskeligere for de voksne, men det kommer stille og roligt, forsikrer Jess Andreasen.

Som medlem af Ringsted Karateklub har man adgang til at træne i klubber andre steder i landet. Er man på ferie i den anden ende af landet, er det måske alligevel muligt at holde sin sport ved lige.

Vi man vide mere om Ringsted Karate Klub kan man finde det på facebook -Ringsted Karate Klub, SKIF Danmark, eller på ringsted-karate.dk